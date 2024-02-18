Bu hastalık tuvaletlerden bulaşıyor! Kadın erkek herkes tehlikede: Eğer bu belirti varsa...

Dünya genelinde rahim ağzı kanseri, kadınlar arasında dördüncü en yaygın kanser türüdür. Bu kanserin en büyük nedenlerinden biri ise HPV virüsüdür. Ancak, HPV sadece kadınları değil, dünya genelinde erkeklerin %40'ını etkileyen bir sağlık sorunudur. HPV, erkeklerde genital siğiller olarak ortaya çıkabilir ve enfekte bir kişinin cinsel organlarıyla temas yoluyla kolaylıkla yayılabilir.

HPV'nin 200'den fazla türü bulunmasına rağmen, yaklaşık 14 türü kansere yol açabilir. Bu nedenle, HPV aşısı önemlidir. Aşının rahim ağzı kanseri ve genital siğiller gibi sorunlara karşı etkili olduğu bilinmektedir. Ayrıca, HPV aşısı ile kanser taraması yapmak önemlidir.

ÇOCUKLARA DA HPV AŞISI ÖNERİLİYOR





HPV aşısı özellikle cinsel olarak aktif olmayan 11-12 yaş arası çocuklar için önerilir. Ancak, 9 yaşın üzerindeki her kız veya kadın ile 9-25 yaş arası erkekler de aşılanabilir. Aşılanmanın ardından bile kanser taraması yapmak önemlidir.

TUVALETLERDEN BULAŞIYOR





HPV virüsünden korunmanın bir diğer yolu da prezervatif kullanmaktır. Ancak, prezervatif virüsün tamamen bulaşmasını engellemez. Virüs, temas yoluyla, umumi tuvaletler, hamamlar ve ortak havlular gibi yollarla da bulaşabilir.

HPV virüsüne bağlı olarak ortaya çıkan siğillerin tedavisi için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Elektrokoter, lazer veya krioterapi gibi yöntemler siğilleri yok etmek için kullanılabilir. Ancak, tedavi seçimi hastanın durumuna göre belirlenmelidir.