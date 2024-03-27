Bu ikisi beraber yendiğinde unutkanlığa meydan okuyor! Sadece unutmayı unutacaksınız

Sonbahar ve kış aylarında marketler de ve pazar tezgahlarında daha sık görmeye başladığımız sebzelerden biri olan mor lahananın sağlığımız açısından sayılamayacak özellikleri olduğunu biliyor muydunuz? Detaylar haberimizde...







İKİ KAŞIĞI B12 EKSİKLİĞİNE FAYDALI: UNUTKANLIĞIN DOĞAL İLACI OLARAK BİLİNEN BESİN

Kırmızı lahana, içerdiği besin maddeleri ve bileşenler sayesinde kanserden şeker hastalığına kadar pek çok hastalığın önlenmesinde etkili rol oynuyor. Uzmanlar, kırmızı lahananın toplumda çok yaygın görülen bir hastalık olan B12 vitamini eksikliğinin giderilmesine yardımcı olduğunu ve bu hastalığın belirtilerinden birinin de unutkanlık olduğunu söylüyor.

DNA HASARINI ÖNLER

Kırmızı lahana, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak DNA hasarını önleyen antioksidanlar açısından zengindir.

KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Kırmızı lahana içerdiği maddeler sayesinde kansere karşı anti-kanser etkisine sahiptir. Sabah'a göre içerdiği indol-3 karbinol ve kükürt sayesinde kanser hücrelerinin oluşumunu engelliyor.

KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIR

Diyet sürecini kolaylaştıran en etkili besinlerden biri olan kırmızı lahana, tokluğu artırır ve kilo kontrolüne yardımcı olur.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Kırmızı lahana, kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine ve diyabet riskinin azaltılmasına yardımcı olan lif bakımından zengindir.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Kırmızı lahanada bulunan kalsiyum, magnezyum ve K vitamini gibi besinler sayesinde kemik sağlığını korur ve iyileştirir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Kırmızı lahana bağışıklık sistemini güçlendirir ve bol miktarda C vitamini içerdiğinden vücudu hastalıklara karşı korur.

VÜCUTTAKİ İLTİHABI AZALTIR

Mor lahananın bileşenleri vücuttaki iltihapların önlenmesine yardımcı olur. Bu sayede kan testinde CRP kodunun gözlemlediği iltihaplanma oranı azalacaktır.

KALP SAĞLIĞINI KORUR

İç organlar iltihaplardan korunur. Kırmızı lahana bu özelliği sayesinde kalp sağlığını koruyan potasyum açısından zengindir. Kardiyovasküler hastalık riskini azaltır.

B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİNİ BİTİRİR

B12 toplumda en sık görülen vitamin eksikliklerinden biridir. Kırmızı lahana, bol miktarda B12 içeriği sayesinde günlük B12 vitamini ihtiyacını karşılar.