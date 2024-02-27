Bunu yiyen unutkanlığı unutuyor! Hafıza depolarını full dolduruyor

Havaların soğumasıyla beraber kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kestane de raflarda yerini almaya başladı. Kestanenin soğuğa karşı vücudun direncini arttırdığı ve sıklıkla "çağın hastalığı" olarak adlandırılan Alzheimer hastalığına karşı etkili olduğu söyleniyor. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

KESTANE UNUTKANLIĞA BİREBİR

Beslenme Uzmanı Cansu Yıldırım kestanenin oldukça besleyici olduğunu ve bol miktarda tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kışın enerji depolamak için kestane yemenin şart olduğunu anlatan Yıldırım, şöyle konuştu: "Fiziksel ve zihinsel yorgunluğun tek ilacı bu kahverengi kabukta. Kestanede B1, B2 vitaminleri, C vitamininin yanı sıra mineraller de bulunuyor.





Potasyum, fosfor, magnezyum, kalsiyum, demir ve sodyum gibi besin değerleri oldukça yüksek olduğundan oldukça faydalı hale gelir. Unutkanlığı önlemeye yardımcı olan yağ asitlerini içerir. Vücudun direncinin artmasına yardımcı olur. Kışın fiziksel ve zihinsel yorgunluğuyla mücadele etmek için değerli bir besin kaynağıdır.”