Bursa'da Fil Hastalığına Özel Tedavi Yöntemleri
Türkiye'nin fizik tedavi alanında köklü sağlık kuruluşlarından İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, halk arasında "fil hastalığı" olarak bilinen lenfödem tedavisi için özelleşmiş yöntemler sunuyor.
Lenfödem Belirtileri ve Tedavi Süreci
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, lenfödem; cerrahi girişimler, kemoterapi veya radyoterapi sonrası anormal derecede uzuv şişlikleri, ciltte gerginlik ve parlaklık gibi çeşitli belirtilerle kendini gösteriyor. Hastalar, durumu geç fark ettiğinde tedavi süreci zorlaşıyor ve uzuyor.
Hastanede görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Fatma Özkurt Zengin, lenfödemin birincil ve ikincil durumları olduğunu belirtti. Zengin, "Birincil formu genetik olarak ilerler. Sekonder form ise cerrahi işlemler veya radyoterapi sonrası oluşur. Meme kanserine bağlı durumlar sıklıkla ihmal edilir" Fizyoterapist Salih Üste, hastaların değerlendirilmesi ve çevre ölçümü yapıldığını belirterek, "Lenf masajı ve kısa gerim bandajı uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Hastalarımız, bandajlarla 24 saat geçiriyor. Tedavi süreci hastanın durumuna göre 15-30 seans arasında değişiyor" dedi. Üste, "Yıllardır tedavlj geçiren ancak halk arasında bilinmediği için çözüm bulamayan hastalarımız geliyor. Tedavi sonrasında hastalarımızın evde de kendi kendilerine devam etmeleri için bilinçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Lenfödem tedavisi gören 58 yaşındaki Güler Adıyaman, 15 yıl önceki trafik kazası sonrası ayaklarında şişlikler oluştuğunu belirtti. Adıyaman, şunları söyledi: "Birçok hastane gezdim ama çözüm bulamadım. Oğlum buradaki tedaviyi öğrendi. 5 günde ayaklarımın şişkinlikleri inmeye başladı. Kim şifa arıyorsa buraya gelsin". Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir. Türkiye'nin fizik tedavi alanında köklü sağlık kuruluşlarından Bursa'daki İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde halk arasında "fil hastalığı" olarak da bilinen lenfödeme yönelik özellikli yöntemlerle hizmet sunuluyor. Lenfödem hastalarının fizik tedavi çalışmalarını gerçekleştiren Fizyoterapist Salih Üste, açıklamada bulundu. Türkiye'nin fizik tedavi alanında köklü sağlık kuruluşlarından Bursa'daki İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde halk arasında "fil hastalığı" olarak da bilinen lenfödeme yönelik özellikli yöntemlerle hizmet sunuluyor. Lenfödem hastalarının fizik tedavi çalışmalarını gerçekleştiren Fizyoterapist Salih Üste, açıklamada bulundu.
Uzmanların Uyguladığı Tedavi Yöntemleri
Bireysel Tedavi Deneyimleri
Fizyoterapist Salih Üste, hastaların değerlendirilmesi ve çevre ölçümü yapıldığını belirterek, "Lenf masajı ve kısa gerim bandajı uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Hastalarımız, bandajlarla 24 saat geçiriyor. Tedavi süreci hastanın durumuna göre 15-30 seans arasında değişiyor" dedi.
Üste, "Yıllardır tedavlj geçiren ancak halk arasında bilinmediği için çözüm bulamayan hastalarımız geliyor. Tedavi sonrasında hastalarımızın evde de kendi kendilerine devam etmeleri için bilinçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Lenfödem tedavisi gören 58 yaşındaki Güler Adıyaman, 15 yıl önceki trafik kazası sonrası ayaklarında şişlikler oluştuğunu belirtti. Adıyaman, şunları söyledi: "Birçok hastane gezdim ama çözüm bulamadım. Oğlum buradaki tedaviyi öğrendi. 5 günde ayaklarımın şişkinlikleri inmeye başladı. Kim şifa arıyorsa buraya gelsin".
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Türkiye'nin fizik tedavi alanında köklü sağlık kuruluşlarından Bursa'daki İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde halk arasında "fil hastalığı" olarak da bilinen lenfödeme yönelik özellikli yöntemlerle hizmet sunuluyor. Lenfödem hastalarının fizik tedavi çalışmalarını gerçekleştiren Fizyoterapist Salih Üste, açıklamada bulundu.
Türkiye'nin fizik tedavi alanında köklü sağlık kuruluşlarından Bursa'daki İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde halk arasında "fil hastalığı" olarak da bilinen lenfödeme yönelik özellikli yöntemlerle hizmet sunuluyor. Lenfödem hastalarının fizik tedavi çalışmalarını gerçekleştiren Fizyoterapist Salih Üste, açıklamada bulundu.