DOLAR
34,57 -0,26%
EURO
36,05 0,48%
ALTIN
3.009,07 -1,67%
BITCOIN
3.405.016,97 -0,41%

Bursa'da Fil Hastalığına Özel Tedavi Yöntemleri

Bursa'daki İlker Çelikcan Fizik Tedavi Hastanesi, fil hastalığı olarak bilinen lenfödem hastalığına yönelik etkili yöntemler sunuyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 12:31
Bursa'da Fil Hastalığına Özel Tedavi Yöntemleri

Bursa'da Fil Hastalığına Özel Tedavi Yöntemleri

Türkiye'nin fizik tedavi alanında köklü sağlık kuruluşlarından İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, halk arasında "fil hastalığı" olarak bilinen lenfödem tedavisi için özelleşmiş yöntemler sunuyor.

Lenfödem Belirtileri ve Tedavi Süreci

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, lenfödem; cerrahi girişimler, kemoterapi veya radyoterapi sonrası anormal derecede uzuv şişlikleri, ciltte gerginlik ve parlaklık gibi çeşitli belirtilerle kendini gösteriyor. Hastalar, durumu geç fark ettiğinde tedavi süreci zorlaşıyor ve uzuyor.

Hastanede görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Fatma Özkurt Zengin, lenfödemin birincil ve ikincil durumları olduğunu belirtti. Zengin, "Birincil formu genetik olarak ilerler. Sekonder form ise cerrahi işlemler veya radyoterapi sonrası oluşur. Meme kanserine bağlı durumlar sıklıkla ihmal edilir"

Uzmanların Uyguladığı Tedavi Yöntemleri

Fizyoterapist Salih Üste, hastaların değerlendirilmesi ve çevre ölçümü yapıldığını belirterek, "Lenf masajı ve kısa gerim bandajı uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Hastalarımız, bandajlarla 24 saat geçiriyor. Tedavi süreci hastanın durumuna göre 15-30 seans arasında değişiyor" dedi.

Üste, "Yıllardır tedavlj geçiren ancak halk arasında bilinmediği için çözüm bulamayan hastalarımız geliyor. Tedavi sonrasında hastalarımızın evde de kendi kendilerine devam etmeleri için bilinçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bireysel Tedavi Deneyimleri

Lenfödem tedavisi gören 58 yaşındaki Güler Adıyaman, 15 yıl önceki trafik kazası sonrası ayaklarında şişlikler oluştuğunu belirtti. Adıyaman, şunları söyledi: "Birçok hastane gezdim ama çözüm bulamadım. Oğlum buradaki tedaviyi öğrendi. 5 günde ayaklarımın şişkinlikleri inmeye başladı. Kim şifa arıyorsa buraya gelsin".

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye'nin fizik tedavi alanında köklü sağlık kuruluşlarından Bursa'daki İlker Çelikcan Fizik...

Türkiye'nin fizik tedavi alanında köklü sağlık kuruluşlarından Bursa'daki İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde halk arasında "fil hastalığı" olarak da bilinen lenfödeme yönelik özellikli yöntemlerle hizmet sunuluyor. Lenfödem hastalarının fizik tedavi çalışmalarını gerçekleştiren Fizyoterapist Salih Üste, açıklamada bulundu.

Türkiye'nin fizik tedavi alanında köklü sağlık kuruluşlarından Bursa'daki İlker Çelikcan Fizik...

Türkiye'nin fizik tedavi alanında köklü sağlık kuruluşlarından Bursa'daki İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde halk arasında "fil hastalığı" olarak da bilinen lenfödeme yönelik özellikli yöntemlerle hizmet sunuluyor. Lenfödem hastalarının fizik tedavi çalışmalarını gerçekleştiren Fizyoterapist Salih Üste, açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Fil Hastalığına Özel Tedavi Yöntemleri
2
Türk Bilim İnsanları 'Milli Kanser İlaç' Projesinde Faz Aşamasına Geçmeyi Amaçlıyor
3
Sağlık Bakanı Memişoğlu, TÜSEB Başkanı Kervan ve BioNTech Heyeti ile Görüştü
4
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Yenidoğan Çetesi İle Mücadele Devam Edecek
5
Antalya'da Göz Hekimleri 58. TOD Ulusal Kongresi'nde Buluştu
6
Antalya'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Kadının Organları Üç Hastaya Naklediliyor
7
Biyonik Kulak ile İlk Duyuş: İşitme Engelli Çiftin Hayali Gerçek Oldu

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak