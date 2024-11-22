Bursa'da Fil Hastalığına Özel Tedavi Yöntemleri

Türkiye'nin fizik tedavi alanında köklü sağlık kuruluşlarından İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, halk arasında "fil hastalığı" olarak bilinen lenfödem tedavisi için özelleşmiş yöntemler sunuyor.

Lenfödem Belirtileri ve Tedavi Süreci

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, lenfödem; cerrahi girişimler, kemoterapi veya radyoterapi sonrası anormal derecede uzuv şişlikleri, ciltte gerginlik ve parlaklık gibi çeşitli belirtilerle kendini gösteriyor. Hastalar, durumu geç fark ettiğinde tedavi süreci zorlaşıyor ve uzuyor.