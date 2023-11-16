Canan Karatay genç kalmanın sırrını verdi! Bunu yapanlar 10 yıl geriye gidecek

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve genç kalma konusundaki önemli tüyolarıyla dikkat çekiyor. Karatay, son açıklamalarında gençleşmek isteyenlerin beslenme alışkanlıklarına özel bir vurgu yapıyor. Sağlıklı yaşam ve genç kalma isteği, pek çok kişinin ortak hedefi olmuştur, ancak bunu başarabilmek için farklı görüşler bulunmaktadır. Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı son çalışmalarla bu konuda önemli bir ipucu sunuyor ve belirli bir beslenme şekli ile yaşam tarzının genç kalma sürecine olumlu etkileri olduğunu ortaya koyuyor. İşte detaylar...





PROF. DR. CANAN KARATAY SAĞLIKLI YAŞAM VE GENÇ KALMA KONUSUNDA TÜYOLAR VERİYOR

Karatay'ın araştırmalarına dayanarak ortaya koyduğu yaşam tüyosu, umut verici nitelikte. Belirli bir beslenme şekli ve yaşam tarzını benimseyenlerin, ortalama olarak 10 yıl daha genç göründükleri gözlemlenmiş. Bu bulgu, gençleşmek isteyenler için değerli bir rehber niteliğinde.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın vurguladığı beslenme şekli, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilen kivinin sağlığa olan olumlu etkilerini içeriyor. Yeşil renkli, küçük ve lezzetli olan kivi, önemli vitamin ve mineraller içeriyor. Özellikle C vitamini bakımından zengin olan kivinin, yaşlanma belirtilerini azaltmada etkili olduğu belirtiliyor. Bu nedenle, Karatay'ın önerdiği beslenme tarzını benimseyenler, kiviyi düzenli olarak tüketerek gençleşme süreçlerine katkıda bulunabilirler. Bu tür doğal ve besleyici gıdaların hayat kalitesini artırmada önemli bir rol oynadığına dair yapılan araştırmalar da genel olarak bu konuda olumlu sonuçlar göstermektedir.

Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığı konusundaki uzman kişi, kivinin sağlıklı hücre sayısını artırdığını belirterek önemli tavsiyelerde bulunuyor. Bu kış meyvesi, özellikle yetiştiği dönemde tüketilmesi gereken bir meyve olarak öne çıkıyor. Kivinin düzenli ve doğru oranda tüketilmesi, bir dizi sağlık avantajı sunuyor.

Kivi, sağlıklı beslenme planları içinde yer aldığında birçok fayda sağlıyor. Özellikle yüksek C vitamini içeriği, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor. C vitamini, serbest radikallerle savaşarak vücudun enfeksiyonlara karşı korunmasına katkı sağlıyor.

Kivinin içerdiği lif, sindirim sistemine destek olur. Lif, bağırsak hareketliliğini artırarak sindirim sorunlarını azaltmada etkili bir rol oynar. Ayrıca, kivi meyvesi göz sağlığı için önemli olan lutein ve zeaksantin gibi antioksidanları içerir.

Potasyum bakımından zengin olan kivi, düzenli tüketildiğinde kalp sağlığını korur. Potasyum, kan basıncını düzenleyerek kalp ritimlerini koruma konusunda etkilidir.

Fitokimyasallar açısından zengin olan kivi, kansere karşı koruyucu etkiler içerir. Özellikle aktinidin adlı bir fitokimyasal, kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebilir.

Kivi aynı zamanda cildin sağlıklı kalmasına katkıda bulunur. İçerdiği E vitamini, cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur ve cildin nemli kalmasını sağlar.

Sonuç olarak, kivi düzenli olarak tüketildiğinde birçok sağlık avantajını beraberinde getirir. Bu kış meyvesi, sağlıklı bir yaşam tarzını desteklemek adına beslenme planlarında yer alabilir ve genel sağlığın korunmasına katkıda bulunabilir.