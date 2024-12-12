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Çinli Bilim İnsanları Nadir Toprak Minerallerinden Kanserle Savaşan Atom Maddeleri Elde Etti

Çinli bilim insanları, nadir toprak minerallerinden kanser tedavisinde kullanılabilecek yüksek saflıkta atom maddeleri geliştirdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 16:52
Çinli Bilim İnsanları Nadir Toprak Minerallerinden Kanserle Savaşan Atom Maddeleri Elde Etti

Kanserle Mücadelede Yeni Umut: Nadir Toprak Mineralleri

Çinli bilim insanları, nadir toprak minerallerinden elde ettikleri yüksek saflıkta kurşun-212 ve bizmut-212 nüklit maddeleri ile kanser tedavisine yönelik önemli bir adım attı.

Araştırma ve Geliştirme Süreci

Güney Çin Üniversitesi'nden araştırmacıların, belirli sayıda atom altı proton ve nötron içeren bu nüklit maddeleri, çeşitli kanser türlerinin tedavisinde etkili olabilecek teröre yönelik alfa radyonüklid tedavisi (TAT) için umut vadediyor. Meme, pankreas ve prostat kanserleri gibi birçok kanser türüne yönelik geliştirilen bu tedavi yönteminin etkili olabileceği ifade ediliyor.

Düşük Maliyetli ve Etkili Yöntemler

Araştırmacılar, halojenür ortamda nüklitlerin ayrıştırılması için geliştirdikleri etkili ve düşük maliyetli yöntemle dikkat çekiyor. "Silika destekli anyon reçinesi" kullanarak elde ettikleri bu yöntemin, geleneksel reçinelerden 6 kat daha hızlı adsorpsiyon sağladığı ve kısa ömürlü nüklitlerin izole edilmesinde önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Kendi Kendine Yeterlilik ve Geleceğe Umut

Bu önemli gelişmenin, Çin'de kritik tıbbi nüklitlerin üretiminde kendi kendine yeterliliğin sağlanması açısından büyük bir öneme sahip olduğu vurgulanıyor. Kurşun-212 ve bizmut-212'nin yanı sıra, radyum-228, toryum-228 ve radyum-224 nüklitlerinin ayrıştırılması üzerinde çalışmalarını sürdüren ekip, kanser tedavisinde çığır açabilecek çalışmalar yapmaya devam ediyor.

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