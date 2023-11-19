Çocuğunuzun ateşi bu dereceyi görüyorsa aman dikkat! Normal deyip geçmeyin, ölümcül sonuçlara yol açabilir

Medical Park Adana Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Çağlar Altunoluk, 6 aydan 6 yaşına kadar çocuklarda ateşli havaleler konusunda uyarıyor.

“Çocuğumun 40 derece ateşi var ve hasta” YANLIŞ BİR ENDİŞEDİR...

Uzmanlar, ateşli nöbetlere neden olabilecek belirli ateş seviyesinin olmadığını söylüyor. Uzman Dr. Çağlar Altunoluk, "Çocuklarımız 37,5 derecede nöbet geçirebilir ama 40 derecede nöbet geçirmeyebilir. O yüzden "Ateş 40 derece olursa çocuk nöbet geçirir" diye endişelenmenin bir anlamı yok. Ateş yükseldiğinde nöbetler meydana gelebilir ve ilk belirti nöbet şeklinde görülebilir. Ateş daha sonra artabilir. Hiç nöbet geçirmemiş ve ateşi 40 derece olan çocuklarda bir daha nöbet görülmez. Ateşe neden olan herhangi bir durum ateşli nöbete neden olabilir” dedi.





“5 yaş altı çocuklarda %2 ila %5 oranında görülüyor”

Uzm. Dr. Altunoluk, 5 yaş altı çocuklarda ateşli nöbetlerin yüzde 2 ila 5 oranında görüldüğünü söylüyor. Dr. Altunoluk, "Hastaların çoğunlukla genetik bir geçmişi vardır. Bu epilepsi ile karıştırılmaması gerekli olan bir durumdur. Ateşli nöbet geçiren çocukların yüzde 1 ila 6'sı epilepsi geliştirme riski altındadır. Ateşli havale geçiren bir çocukta nöbetlerin tekrarlayabildiğini unutmamalıyız” şeklinde konuştu.

“AİLEDE BENZER ATEŞ GEÇMİŞİ ÖNEMLİ RİSKLERDEN BİRİDİR”

Uzm. Dr. Altunoluk, ateşli havale geçirme riski taşıyan durumlardan söz ederken erken doğumun, gelişimsel gecikmenin, yenidoğan yoğun bakım ünitesi servisinde uzun süre kalmanın, hamilelikte sigara içilmesinin ve en önemlisi ailede daha öncesinde ateşli havale öyküsünün bulunmasının tehlikeli durumlar olduğuna inanıyor.

“NÖBET GEÇİREN ÇOCUĞUN ÜSTÜNE SU DÖKMEYİN”

Uzm. Dr. Çağlar Altunoluk, "Çocuğumun evde ateşi yüksek ve kasılmalar varsa ne yapmalıyım?" sorusunu da yanıtlarken şunları söyledi:

“Nöbetin bitmesini beklemeli, sıkı tutulmalı, üstüne su dökülmemeli, yüzüne kolonya sürülmemeli, ateş düşürülmeli, kıyafetleri azaltılmalı ve vücudu ılık suyla silinmelidir. Nöbet sona erdiğinde bol miktarda sıvıya ve ağızdan ateş düşürücü ilaçlara ihtiyaç duyulur"

ATEŞ DÜŞÜRÜCÜLER ÇOCUĞUN KİLOSUNA UYGUN DOZDA KULLANILMALIDIR

Uzm. Dr. Altunoluk, ateşli havale geçiren çocukların her ateş sonrasında yeniden nöbet geçirebileceğini unutmamamız gerektiğini vurguluyor. Dr. Altunoluk, şunları söyledi:

“Ailelerin, çocuklarının ateşi çıktığında kullanabilecekleri ateş düşürücü ilaç ve termometreyi her zaman hazır bulundurmaları gerekiyor. Ateş en iyi koltuk altından ölçülür. Ateş düşürücü ilaç kullanıldığında mutlaka çocuğun kilosuna uygun dozajda verilmelidir."