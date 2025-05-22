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Çocuklarda Keneye Karşı Vücut Kontrolü Uyarısı!

Uzmanlar, çocukların kene ısırıklarına karşı dikkatli olmaları ve vücut kontrollerini aksatmamaları gerektiğini belirtiyor.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 13:03
Çocuklarda Keneye Karşı Vücut Kontrolü Uyarısı!

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Pediatrik Enfeksiyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Gökçe Gayretli Aydın, çocuklarda kenelere karşı vücut kontrolü yapılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Aydın, kulak arkası, ense ve saç gibi örtülü alanların gözden kaçabileceğini, özellikle piknik veya doğayla iç içe olan bölgelerden dönerken dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Aydın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının, Bunyaviridae ailesine bağlı bir virüs nedeniyle oluştuğunu ifade ederek, hastalığın genellikle hayvanlardan insanlara bulaştığını söyledi. Bahar aylarında bahçelerde ve açık alanlarda vakit geçirirken kenelerin insanların vücuduna kolaylıkla yapışabileceğini dile getiren Aydın, “Bu hastalığın tespit edildiği bölgeler arasında Artvin, Bayburt ve Tokat gibi iller yer alıyor.” dedi.

Hastalığın kene ısırdıktan sonraki ilk 10 gün içinde belirti vermeye başladığını belirten Aydın, “Hastalarımızda ateş, kas ağrısı, döküntü, bulantı gibi belirtiler görülebiliyor. Ciddi vakalarda ise kanama gibi belirtiler yaşanabiliyor ve bu durum ölümcül olabilmektedir.” açıklamasında bulundu.

Özellikle açık alanlara çıkarken koyu renkli kıyafetler yerine aydınlık renkler tercih edilmesi gerektiğini belirten Aydın, kene kontrolünün önemine dikkat çekti. Piknik veya bahçe ziyaretlerinden sonra tüm vücudu kontrol etmenin hayati olduğunu vurgulayan Aydın, “Kıyafetlerin pantalonları çorapların içine sokularak kene ısırığı riski azaltılabilir.” şeklinde bilgi verdi.

Aydın, bu sene Artvin’den gelen ilk çocuk vakası üzerinde durarak, “Hastamız genel durum itibariyle iyiydi ve taburcu ettik.” dedi. Havaların mevsim normallerinin altında seyretmesinin kene vakalarını etkileyebileceğini belirten Aydın, “Nisan ayından itibaren kene vakaları artış gösteriyor. Geçen yıl 6-7 vaka kabul ettik.” bilgisini paylaştı.

Keneye müdahale ederken dikkatli olunması gerektiğini hatırlatan Aydın, “Keneyi çıplak elle çıkarmak tehlikeli olabilir. Bu nedenle en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması en doğru yaklaşım.” dedi. Aydın, hastalığın gecikmesi durumunda ölüm oranlarının erişkinlerde daha fazla olduğunu belirterek, “Kaybettiğimiz çocuk vakamız olmadı, fakat erişkinlerde kayıplar yaşandı.” ifadelerini kullandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı...

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Pediatrik Enfeksiyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Gökçe Gayretli Aydın, çocuklarda kulak arkası, ense, saç ile örtülü alanlarda kenenin gözden kaçabildiğini, özellikle piknik gibi alanlardan dönüşte tüm vücuda bakılması gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Aydın, AA muhabirine, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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