Çocuklarda lenf bezi büyümesi, korkunç sinyaller veriyor: Aileler endişeli! Peki bu büyüme nasıl fark edilebilir?

Çocuklarda lenf bezi büyümesi, sık karşılaşılan bir durumdur. Lenf bezleri, vücudun çeşitli bölgelerinde bulunan küçük, fasulye şeklindeki dokulardır. Vücuda giren yabancı maddeleri (virüs, bakteri, mantar vb.) tanıyıp, yok etmek ve bağışıklık hücreleri üretmek gibi görevleri vardır. Bu nedenle, lenf bezleri enfeksiyonlarla savaşırken büyüyebilir. Bu durum, genellikle geçici ve zararsızdır. Ancak bazen, lenf bezi büyümesi, ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Peki lenf bezi nedir, ne işe yarar? Çocuklarda lenf bezi büyümesinin tedavisi nasıl yapılır ve hangi yöntemler kullanılır? Ebeveynlerin mutlaka bilmesi gerekenler haber içeriğimizde...



LENF BEZİ NEDİR, NE İŞE YARAR?

Lenf bezleri, lenfosit adı verilen özel hücreleri içeren minik filtrelerdir. Bu bezler, lenf sıvısını temizleyerek zararlı maddelerden arındırır. Vücutta genellikle boyun, koltuk altı, kasık, göğüs ve karın bölgesinde bulunurlar.





Gözle görülmeyen kahramanlarımız, lenf bezleri, vücudumuzun içinde sessizce görev yapan savunma kalkanlarıdır. Bu küçük organlar, lenf sistemi içinde bulunur ve vücudumuzu mikroplar, virüsler ve zararlı maddelerden korumakla görevlidir.

LENF BEZİ BÜYÜMESİNİN EN SIK NEDENİ NEDİR?

Lenf bezi büyümesinin en sık nedeni, viral veya bakteriyel enfeksiyonlardır. Özellikle, üst solunum yolu enfeksiyonları, bademcik iltihabı, kulak iltihabı, diş çürüğü, saçlı deri enfeksiyonları, boyunda lenf bezi büyümesine yol açabilir. Kasık bölgesindeki lenf bezleri ise, bacaklarda, kasıkta, anal bölgede enfeksiyon veya yara olması durumunda büyüyebilir.





Koltuk altındaki lenf bezleri de, kolda, göğüste, meme başında enfeksiyon veya yara olması durumunda büyüyebilir. Enfeksiyonlarla ilişkili lenf bezi büyümeleri, genellikle ağrılı, hassas, yumuşak ve hareketli olur. Enfeksiyon tedavi edildiğinde, lenf bezleri de normale döner.

LENF BÜYÜMESİ HANGİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR?

Lenf bezi büyümesinin daha nadir nedenleri arasında, alerjik reaksiyonlar, bağışıklık sistemi hastalıkları, depo hastalıkları, ilaç yan etkileri, aşı reaksiyonları, otoimmün hastalıklar, romatizmal hastalıklar, metabolik hastalıklar, genetik hastalıklar, lenfoma, lösemi, nöroblastom, rabdomiyosarkom gibi çocukluk çağı kanserleri sayılabilir.





Bu nedenlerle ilişkili lenf bezi büyümeleri, genellikle ağrısız, sert, yapışık ve yaygın olur. Ayrıca, lenf bezi büyümesi olan çocuklarda, ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, kanama, anemi, sarılık, karın şişliği, kemik ağrısı, sinir sistemi belirtileri gibi başka bulgular da olabilir. Bu durumlarda, lenf bezi büyümesi, ciddi bir hastalığın işareti olabilir ve acil olarak bir uzmana başvurulmalıdır.

LENF BEZİ BÜYÜMESİ OLAN ÇOCUKLARDA HANGİ TETKİKLER YAPILABİLİR?

Çocuklarda lenf bezi büyümesi, ihmale gelmeyen bir durumdur. Lenf bezi büyümesinin nedenini belirlemek için, çocuğun fizik muayenesi, kan testleri, idrar testleri, boğaz kültürü, radyolojik incelemeler, lenf bezi biyopsisi gibi tetkikler yapılabilir. Lenf bezi büyümesinin tedavisi, nedenine göre değişir. Enfeksiyonlara bağlı lenf bezi büyümeleri, antibiyotik, antiviral, antifungal gibi ilaçlarla tedavi edilebilir.





Alerjik reaksiyonlara bağlı lenf bezi büyümeleri, antihistaminik, kortizon gibi ilaçlarla tedavi edilebilir. Bağışıklık sistemi hastalıklarına bağlı lenf bezi büyümeleri, immünosüpresif, immünomodülatör gibi ilaçlarla tedavi edilebilir. Kanserlere bağlı lenf bezi büyümeleri, kemoterapi, radyoterapi, cerrahi, immünoterapi, hedefe yönelik tedavi gibi yöntemlerle tedavi edilebilir.

ÇOCUKLARDA LENF BEZİ BÜYÜMESİ NASIL FARK EDİLİR?

Çocuklarda lenf bezi büyümesi genellikle dikkat çekici belirtilerle kendini gösterir. Ancak unutulmamalıdır ki, bu belirtiler başka sağlık sorunlarına da işaret edebilir, bu nedenle bir uzmana danışmak önemlidir. İşte çocuklarda lenf bezi büyümesini fark etmek için dikkat edilebilecek belirtiler:

Şişkinlik ve Hassasiyet

Lenf bezlerinin genellikle boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerinde bulunması nedeniyle, bu bölgelerde belirgin şişkinlik veya hassasiyet fark edilebilir.





Ağrı ve Rahatsızlık

Lenf bezlerindeki büyüme genellikle ağrıya veya rahatsızlığa neden olabilir. Çocuk, bu bölgelerde ağrı veya hassasiyet hissediyorsa, bu durum dikkat çekici olabilir.

Vücut Isısı Artışı

Lenf bezleri enfeksiyonlara karşı tepki olarak büyüyebilir. Bu durumda çocukta vücut ısısında artış, ateş, halsizlik gibi genel enfeksiyon belirtileri görülebilir.

Sıklıkla Ortaya Çıkan Enfeksiyonlar

Çocuklarda lenf bezi büyümesi genellikle enfeksiyonlarla ilişkilidir. Eğer çocuk sık sık üst solunum yolu enfeksiyonları, bademcik iltihaplanmaları gibi tekrarlayan enfeksiyonlar yaşıyorsa, lenf bezlerinde büyüme olabilir.

Kilo Kaybı ve Halsizlik

Lenfoma gibi daha ciddi durumlar lenf bezlerinde büyümelere neden olabilir ve bu durumda çocukta kilo kaybı, sürekli halsizlik gibi genel belirtiler ortaya çıkabilir.





Eğer çocuğunuzda bu belirtilerden bir veya birkaçını fark ediyorsanız, derhal bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek önemlidir. Çocuğunuzun sağlık durumu uzman bir doktor tarafından değerlendirilmelidir.