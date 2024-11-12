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Diyaliz Merkezinde Tanışarak Evlenen Çift Organ Bağışı Yapılması İçin Çağrıda Bulundu

Fethiye'de diyaliz merkezinde tanışıp evlenen çift, organ bağışı ile başkalarına umut olma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 23:24
Diyaliz Merkezinde Tanışarak Evlenen Çift Organ Bağışı Yapılması İçin Çağrıda Bulundu

Sevgi ve Selahattin Çağdaş Çifti'nden Önemli Mesaj

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir diyaliz merkezinde tanışarak 17 yıl önce evlenen Sevgi ve Selahattin Çağdaş çifti, organ bağışı çağrısında bulundu. Çift, kendileri gibi organ bekleyen insanların yaşama tutunabilmelerinin öneminin altında yatan deneyimlerini paylaştı.

Birlikte Hayata Bağlandılar

Antalya’da çocukken diyalize giren Sevgi Çağdaş, tatile gittiği Fethiye'deki diyaliz merkezinde böbrek hastası Selahattin Çağdaş ile tanıştı. İki yıl sonra tekrar karşılaşarak evlenmeye karar veren çift, 6 yıl boyunca diyaliz merkezinde tedavi gördü. Geçimlerini hediyelik eşya üreterek sağlamaya çalışan çift, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 5 ay arayla başarılı böbrek nakilleriyle sağlıklı bir yaşama adım attı.

Tedavi Süreci ve Hayata Dönüş

Sevgi Çağdaş, tedavi sürecine dair yaptığı açıklamada, "Eşim nakil oldu, ben ona baktım ve haftanın 3 günü diyalize girdim. Sonra benim için böbrek bulundu ve eşim bana baktı. Nakilden sonra yaşama bakış açım değişti, mutluluğun ve sağlığın değerini daha iyi anladım," dedi. Yapılan böbrek nakilleri, çiftin hayatını yeniden şekillendirdi.

Bağış Yapmanın Önemi

Selahattin Çağdaş ise, nakil sonrası sağlığının ve hayata tutunma isteğinin arttığını vurgulayarak, "Her organ bağışı hayata bir umut sağlıyor. Biz organ nakli ile yaşama döndük. Lütfen bağış yaparak başkalarına yaşam şansı tanıyın," dedi.

'Diyaliz hastaları evlenemez' diye önyargı ile karşılaştıklarını ifade eden çift, birbirlerine olan desteklerinin önemine dikkat çekti. “Birbirimizi hiç yalnız bırakmadık,” diyerek, hayatta kalmanın ve sevginin değerini vurguladılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gittikleri diyaliz merkezinde tanışan ve 17 yıl önce evlenen, 5 ay arayla böbrek nakli olan...

Gittikleri diyaliz merkezinde tanışan ve 17 yıl önce evlenen, 5 ay arayla böbrek nakli olan Sevgi-Selahattin Çağdaş çifti, kendileri gibi organ bekleyen insanların yaşama tutunabilmeleri için organ bağışı çağrısı yaptı.

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