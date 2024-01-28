Doğru beslenmenin formülünü bilmeden iyileşmeyi bekleme! Az, tek çeşit ve 7 saat aralıklı yemek, bakın neler yapıyor?

Beslenmeyi düzeltmeden hiçbir hastalığı iyileştirmek mümkün değildir. Bu gerçeği bilmeyen yoktur. Ancak doğru beslenmenin ne olduğunu bilmek de çok önemlidir. Doğru beslenme, az yemek, tek çeşit yemek ve 5-7 saat aralıklarla yemek demektir. Günde iki defadan fazla yemek yemek hem israf hem de hastalıktır. Peki midenin kapasitesi ne kadardır? 7 saatlik açlık sağlığa ne gibi etki eder? Tüm merak edilenler haberimizde...



MİDENİN KAPASİTESİ NE KADARDIR?



Yenilen miktar çok önemlidir çünkü mide sadece 250 gram alır ve 4-6 saat içinde ancak o kadar hazmedebilir. Bu miktar bile fazladır aslında. Öğünler arası en az 5 saat olmalıdır. En iyisi 7 saattir.





Eğer 7 saat olursa, hazım tam olur ve birikinti ve metabolik atıklar az olur. O zaman insan sağlam ve sağlıklı olur.

7 SAATLİK AÇLIK NEDEN FAYDALI?

7 saatlik açlık süresi, vücudun sindirim sisteminin dinlenmesine, bağırsak florasının dengelenmesine, kan şekerinin düzenlenmesine, insülin direncinin azalmasına, karaciğerin toksinlerden arınmasına, bağışıklık sisteminin güçlenmesine, hücre yenilenmesinin hızlanmasına, kilo kontrolünün sağlanmasına ve yaşlanmanın gecikmesine yardımcı olur. Bu faydaları şöyle açıklayabiliriz:



Sindirim Sisteminin Dinlenmesi

Yemek yedikten sonra sindirim sistemi, yiyecekleri parçalamak, emmek ve atmak için çalışır. Bu süreç enerji harcar ve sindirim sistemi yorulur. Eğer sürekli yemek yerseniz, sindirim sistemi hiç dinlenemez ve zamanla bozulur.





Bu da mide, bağırsak, karaciğer ve pankreas gibi organlarda sorunlara yol açar. Öğünler arasında 7 saatlik bir açlık süresi bırakmak, sindirim sisteminin dinlenmesine ve kendini onarmasına imkan verir.

Bağırsak Florasının Dengelenmesi

Bağırsaklarımızda trilyonlarca mikroorganizma yaşar. Bunlar bağırsak florası olarak adlandırılır. Bağırsak florası, sindirim, bağışıklık, hormonlar, vitaminler ve nörotransmitterler gibi pek çok işlevde rol oynar. Bağırsak florasının dengesi, sağlığımız için çok önemlidir. Ancak yanlış beslenme, stres, antibiyotikler, enfeksiyonlar gibi faktörler bağırsak florasını bozar. Bu da bağırsak iltihabı, alerji, obezite, diyabet, depresyon gibi hastalıklara sebep olur. Öğünler arasında 7 saatlik bir açlık süresi bırakmak, bağırsak florasının dengelenmesine ve iyileşmesine katkı sağlar.

Kan Şekerinin Düzenlenmesi

Yemek yedikten sonra kan şekerimiz yükselir. Bu durumda pankreas, kan şekerini düşürmek için insülin hormonu salgılar. İnsülin, kan şekerini hücrelere taşır ve enerji olarak kullanılmasını sağlar. Ancak sürekli yemek yerseniz, kan şekeriniz sürekli yükselir ve pankreas sürekli insülin salgılar.





Bu durumda hücreler, insüline karşı direnç geliştirir ve kan şekerini alamaz. Bu da diyabet hastalığına yol açar. Öğünler arasında 7 saatlik bir açlık süresi bırakmak, kan şekerinin düzenlenmesine ve insülin direncinin azalmasına yardımcı olur.

Karaciğerin Toksinlerden Arınması

Karaciğer, vücudun en önemli organlarından biridir. Karaciğer, sindirim, metabolizma, detoksifikasyon, hormon üretimi, bağışıklık gibi pek çok işlevi yerine getirir. Karaciğer, yediğimiz yiyeceklerden gelen toksinleri, alkolü, ilaçları, kimyasalları, ağır metalleri ve zararlı maddeleri temizler.





Ancak sürekli yemek yerseniz, karaciğer sürekli çalışır ve yorulur. Bu da karaciğerde yağlanma, iltihaplanma, siroz ve kanser gibi hastalıklara neden olur. Öğünler arasında 7 saatlik bir açlık süresi bırakmak, karaciğerin toksinlerden arınmasına ve kendini yenilemesine fırsat verir.

Bağışıklık Sisteminin Güçlenmesi

Bağışıklık sistemi, vücudu mikroplara, virüslere, bakterilere, mantarlara, parazitlere ve kanser hücrelerine karşı korur. Bağışıklık sistemi, akyuvarlar, antikorlar, lenfositler, makrofajlar, sitokinler gibi pek çok hücre ve molekülden oluşur.





Bağışıklık sistemi, sağlığımız için çok önemlidir. Ancak yanlış beslenme, stres, uyku eksikliği, enfeksiyonlar gibi faktörler bağışıklık sistemini zayıflatır. Bu da hastalıklara yakalanma riskini artırır. Öğünler arasında 7 saatlik bir açlık süresi bırakmak, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve enfeksiyonlarla savaşmasına destek olur.

Hücre Yenilenmesinin Hızlanması

Hücre yenilenmesi, vücudun kendini onarması ve yenilemesi demektir. Hücre yenilenmesi, yaşlanmayı geciktirir, yaraları iyileştirir, hastalıkları önler ve sağlığı korur. Hücre yenilenmesi, özellikle açlık durumunda hızlanır. Çünkü açlık, vücudu stres altına sokar ve vücut, hayatta kalmak için hücrelerini onarır ve yeniler.





Bu sürece otofaji denir. Otofaji, hasarlı, yaşlı ve işlevsiz hücreleri temizler ve yerine yeni ve sağlıklı hücreler üretir. Öğünler arasında 7 saatlik bir açlık süresi bırakmak, hücre yenilenmesinin hızlanmasına ve otofajinin tetiklenmesine neden olur.

Kilo Kontrolünün Sağlanması

Kilo kontrolü, sağlıklı bir vücut için çok önemlidir. Fazla kilo, obezite, diyabet, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol, eklem ağrısı, solunum problemleri, depresyon gibi pek çok hastalığa sebep olur. Kilo kontrolü, yediğimiz kalori miktarı ile yaktığımız kalori miktarı arasındaki dengeye bağlıdır. Eğer yediğimiz kalori miktarı yaktığımızdan fazla olursa, vücut fazla kaloriyi yağ olarak depolar ve kilo alırız.





Eğer yediğimiz kalori miktarı yaktığımızdan az olursa, vücut depoladığı yağı enerji olarak kullanır ve kilo veririz. Öğünler arasında 7 saatlik bir açlık süresi bırakmak, yediğimiz kalori miktarını azaltır ve vücudun yağ yakmasını sağlar. Böylece kilo kontrolü sağlanır.

Yaşlanmanın Gecikmesi

Yaşlanma, vücudun zamanla işlevlerini yitirmesi ve hastalıklara açık hale gelmesi demektir. Yaşlanma, genetik, çevresel ve yaşamsal faktörlerden etkilenir. Yaşlanma sürecini yavaşlatmak için, vücudun hücrelerini korumak ve onarmak gerekir.





Öğünler arasında 7 saatlik bir açlık süresi bırakmak, hücre yenilenmesini hızlandırır, oksidatif stresi azaltır, iltihabı önler, hormon dengesini sağlar ve DNA hasarını onarır. Böylece yaşlanma süreci yavaşlar ve yaşam kalitesi artar.