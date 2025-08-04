Doğuştan Kalp Sorunu Olan Miran, Diyarbakır'daki Tedavi ile Hayata Tutundu

Doğuştan Kalp Rahatsızlığı ile Mücadele: Miran Ünal'ın Hikayesi

Trabzon'un Araklı ilçesinde 2020'de dünyaya gelen Miran Ünal, nadir görülen sağ ventrikül hipoplazisi teşhisi ile hayatına başladı. Bu durum, kalbin sağ tarafının gelişmemesi anlamına geliyor ve doğumdan itibaren mevcut bir kalp rahatsızlığı olarak kabul ediliyor.

Diyarbakır'daki Tedavi Süreci

Miran'ın ailesi, doktorların yönlendirmesi doğrultusunda 5 yıl önce Diyarbakır'a gelerek Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Merkezine başvurdu. Burada, Miran'a yaşamsal fonksiyonlarını sürdürebilmesi için acil müdahale gerekliliği fark edildi.

Yenidoğan döneminde akciğerlere kan akışını sağlaması amacıyla kalbine kateter yöntemiyle stent takılan Miran, 6 aylıkken ise Glenn ameliyatı geçirdi. Bu ameliyat, bebeğin kalbindeki dolaşım problemini gidermeyi amaçlıyor.

Gelecek Aşama: Fontan Ameliyatı

Miran'a planlanan bir sonraki aşama ise, Fontan ameliyatı olacak. Bu işlem, vücuttan oksijensiz kanın doğrudan akciğerlere yönlendirilmesi için gerçekleştirilecek ve kalbin tek ventrikülünün vücuda yalnızca oksijenli kan pompalamasına olanak tanıyacak.

Baba Turan Ünal'ın Sevinci

Miran'ın babası Turan Ünal, AA muhabirine verdikleri demeçte, hastanede sunulan hizmetten ve sağlık ekibinin ilgisinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Oğlunun taburcu edilme sevincini yaşadıklarını söyleyen Ünal, "Uzaklardan geldiğimizi biliyorlar ve bize gerçekten çok iyi bakıyorlar. Allah hepsinden razı olsun," dedi.

Uzman Görüşü: Cerrahi Müdahale İhtiyacı

Çocuk Kalp Merkezi Koordinatörü ve Çocuk Kardiyolojisi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Bedri Aldudak, Miran'ın merkeze kalbinin sağ yapılarının gelişmemesi nedeniyle getirildiğini ve yaşamsal fonksiyonlarını sürdürebilmesi için müdahale yapıldığını belirtti. Aldudak, "Bu çocukları yaşatmaya yönelik cerrahi müdahaleler uyguluyoruz. Genellikle 2 ya da 3 ameliyat gerekiyor," şeklinde açıklama yaptı.

Miran'ın yaşam boyu kardiyoloji takibinin yapılacağını anlatan Aldudak, Diyarbakır'ın bu tür cerrahi işlemlerin yapıldığı önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı. Diyarbakır, bölgenin sağlık merkezi konumunda ve ülkenin farklı noktalarından hasta kabul etmektedir.

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşayan ve doğduğunda sağ ventrikül hipoplazisi teşhisi konulan 5 yaşındaki Miran Ünal, Diyarbakır'da süren tedaviyle hayata tutundu.

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşayan ve doğduğunda sağ ventrikül hipoplazisi teşhisi konulan 5 yaşındaki Miran Ünal, Diyarbakır'da süren tedaviyle hayata tutundu.