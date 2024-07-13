Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

DSÖ'den endişe verici "Yaz Covid" uyarısı: Yeni varyant FLiRT yayılıyor!

Covid-19 virüsünün sürekli olarak mutasyona uğradığı biliniyor ve bu süreç, FLiRT isimli yeni bir varyantın ortaya çıkmasına yol açtı. Nisan ayında keşfedilen FLiRT, adını iki farklı mutasyonun teknik adlarının birleşiminden alıyor.

Yayın Tarihi: 13.07.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 14:21
DSÖ'den endişe verici "Yaz Covid" uyarısı: Yeni varyant FLiRT yayılıyor!

Dünya genelinde Covid-19'un yeni bir varyantı olan FLiRT, hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bu yeni varyant grubunun dünya çapında baskın hale geldiğini duyurdu. FLiRT, genetik mutasyonlarla oluşan ve mevcut antikorlardan kaçabilen JN.1 türevine dayanmaktadır. Ancak, bu varyantın ne kadar ağır ve bulaşıcı olduğuna dair kesin bilgiler henüz bulunmuyor.

FLiRT varyantının ilk kez nerede ortaya çıktığı konusunda net bir bilgi bulunmamakta. Ancak, varyantın ABD'deki atık su örneklerinde tespit edilmesi, toplulukta virüsün dolaşımda olduğunu göstermektedir. Bu durum, Covid izlerinin ortaya çıkmasını sağlayan kanalizasyon testleri ile belirlenmiştir.

Uzmanlar, aşılama sürecinin hala kritik bir strateji olduğunu vurguluyor. Covid-19 aşısına uygun olan herkesin aşı olması gerektiği belirtiliyor. Özellikle ileri yaştaki bireylere, eğer henüz aşı olmadılarsa, Covid-19 aşısı yaptırmaları tavsiye ediliyor. 

İLGİLİ HABERLER

72 ay vadeli 1,29 faizli konut kredisi onayı! Ev sahibi yaptıracak sınırsız olanak açıklandı

4A- 4B'liye karşılıksız destek! Her ay maaşlara 1.000 TL eklenecek

Milli Emlak 110 bin TL'ye tatil bölgesinde arazi satıyor! 150 bin TL'ye yazlığınız hazır

Yaz aylarının çilesi isilikten kurtulmanın bir yolu var! İki malzeme anında geçiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cayır cayır yağ yakan Türk kahvesi tarifi! 7 kilo birden verdiriyor
2
1 tutam yoğurt üzerine ekleyen 80 yaşını görecek! Faydaları saymakla bitmiyor
3
Beyaz saçları boyamaya son! Bu yöntem beyaz saçları simsiyah yapıyor
4
Dünyadaki en sağlıksız gıda bulundu! Ağzınıza bile sürseniz bomba etkisi yaratıyor
5
Ciltteki lekeleri silgi gibi siliyor! Suyla karıştırınca pahalı kremlere meydan okuyor
6
Göz çevresindeki kırışıklıkları dümdüz yapıyor! Bir gecede 10 yaş gençleşmenin doğal formülü
7
Yoğurt yerken üzerine 2 kaşık ekleyin yeter! Tüm vücudunuz hastalıklardan arınacak

Denizbank, Ziraat Bankası, Akbank ve 5 banka duyurdu! Beklenen haber bu sabah geldi

Kıyıda köşede kalan kampanyayı duymayan kalmasın! Akbank 4.000 TL ödüyor: herkes faydalansın

4A- 4B'liye karşılıksız destek! Her ay maaşlara 1.000 TL eklenecek

Araç sahipleri o masraftan kurtuldu! Kredi kartlarına 128 TL iade edilecek

Her eve lazım o üründe yüzde 43 zam! Eylül de yüzde 15 daha ekleniyor

Yaz aylarının çilesi isilikten kurtulmanın bir yolu var! İki malzeme anında geçiriyor

Avrupa'nın kalbine uçuş sadece 1 Euro! 2 güne başvurmayan dizlerini dövecek

Milli Emlak 110 bin TL'ye tatil bölgesinde arazi satıyor! 150 bin TL'ye yazlığınız hazır

72 ay vadeli 1,29 faizli konut kredisi onayı! Ev sahibi yaptıracak sınırsız olanak açıklandı

Vakıfbank’tan 6 Ağustos’ta geri dönüşüm ödemesi! Alışverişin 600 TL’si geri dönecek

Elektrik faturası çok gelenler hemen başvursun! Anında 250 TL'si iade ediliyor

Akdeniz Üniversitesi 70 puanla personel alımı yapıyor! Başvuru şartları açıklandı