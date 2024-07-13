DSÖ'den endişe verici "Yaz Covid" uyarısı: Yeni varyant FLiRT yayılıyor!

Dünya genelinde Covid-19'un yeni bir varyantı olan FLiRT, hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bu yeni varyant grubunun dünya çapında baskın hale geldiğini duyurdu. FLiRT, genetik mutasyonlarla oluşan ve mevcut antikorlardan kaçabilen JN.1 türevine dayanmaktadır. Ancak, bu varyantın ne kadar ağır ve bulaşıcı olduğuna dair kesin bilgiler henüz bulunmuyor.

FLiRT varyantının ilk kez nerede ortaya çıktığı konusunda net bir bilgi bulunmamakta. Ancak, varyantın ABD'deki atık su örneklerinde tespit edilmesi, toplulukta virüsün dolaşımda olduğunu göstermektedir. Bu durum, Covid izlerinin ortaya çıkmasını sağlayan kanalizasyon testleri ile belirlenmiştir.

Uzmanlar, aşılama sürecinin hala kritik bir strateji olduğunu vurguluyor. Covid-19 aşısına uygun olan herkesin aşı olması gerektiği belirtiliyor. Özellikle ileri yaştaki bireylere, eğer henüz aşı olmadılarsa, Covid-19 aşısı yaptırmaları tavsiye ediliyor.