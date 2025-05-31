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Dumansız Hava Sahası: Haydarbeyli Köyü 10 Yıldır Sigara İçmiyor

Yozgat'ın Haydarbeyli köyü, 2015'ten bu yana sigarasız yaşamıyla dikkat çekiyor ve Türkiye'ye ilham veriyor.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 15:11
Dumansız Hava Sahası: Haydarbeyli Köyü 10 Yıldır Sigara İçmiyor

Sigara İçilmeyen Haydarbeyli Köyü

Yozgat'ın merkeze bağlı Haydarbeyli köyü, 2015 yılında aldığı kararla 10 yıldır sigara içilmeyen bir yer olarak anılıyor. Yerel halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigarayı bırakma çağrısının ardından harekete geçerek, sağlıklı bir yaşam tarzına yöneldiler.

Dumansız Hava Sahası Oluşturdular

Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı bu köyde, sokaklar, evler ve kıraathaneler sigarasız bir ortam sunuyor. Haydarbeyli, kararlı duruşuyla Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Köy sakinleri, sigara bağımlılığının yerini yürüyüşler, keyifli sohbetler ve birlikte geçirilen zaman ile doldurdular.

Örnek Olma Temennisi

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Abdullah Ceylan, Haydarbeyli köyünün gösterdiği toplumsal iradenin çok değerli olduğunu ifade ederek, “İnşallah köyümüz tüm Türkiye’ye örnek olur” dedi. Başarılı uygulamanın, sağlıklı bireyler yetiştirilmesine önemli katkılarda bulunacağını vurguladı.

Bağımlılıkla Mücadele

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Karaca, köy sakinlerinin sigarayı bırakmalarının Türkiye için önemli bir örnek oluşturduğunu belirtti. Karaca, YEDAM’ın sigarayı bıraktırma programlarına da değinerek, köylüleri bilgilendirdiklerini ifade etti.

Köyün Başarısının Arkasında

Muhtar Recep Uğurlu, “Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak sigarayı bıraktık. Bu da hepimizi mutlu ediyor” diyerek, köydeki sigara içilmeyen ortamı gözler önüne serdi. Haydarbeyli'de köye gelen misafirlere de sigara içilmeyen bir örnek olmaktan gurur duyduklarının altını çizdi.

Deneyim Paylaşımları

Köy imamı Murat Yasin Konuk, cami avlusunda yapılan sohbetlerle sigara kullanmamanın önemini vurguladı. Köy sakinlerinden Hacıgül Karadavut, 20 yıl boyunca sigara içtiğini ancak köyde bu alışkanlığa son verdiğini belirtti.

Mahir Oran da, Ankara'da yaşarken sigara kullandığını, köye döndükten sonra sağlık sorunları nedeniyle bırakma kararı aldığını paylaştı. Oran, çocuklarını da sigara içmemeleri yönünde uyardığını ifade etti.

Yozgat'ın merkeze bağlı Haydarbeyli köyünün 10 yıl önce aldıkları kararla sigarayı bırakan...

Yozgat'ın merkeze bağlı Haydarbeyli köyünün 10 yıl önce aldıkları kararla sigarayı bırakan sakinleri, dumansız hava sahasıyla dışarıdan gelenlere de örnek oluyor.

Yozgat'ın merkeze bağlı Haydarbeyli köyünün 10 yıl önce aldıkları kararla sigarayı bırakan...

Yozgat'ın merkeze bağlı Haydarbeyli köyünün 10 yıl önce aldıkları kararla sigarayı bırakan sakinleri, dumansız hava sahasıyla dışarıdan gelenlere de örnek oluyor.

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