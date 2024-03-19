Dünya Sağlık Örgütü: Kızamık aşısı çocuklar için kritik önem taşıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) aşılanma direktörü Kate O’Brein, düzenlediği basın toplantısında 2023 yılında dünya genelinde büyük ve yıkıcı salgınların yaşandığına dikkat çekti. Özellikle Covid-19 pandemisinin, rutin aşılamaları olumsuz etkileyerek yaklaşık 60 milyon çocuğun aşılarını alamamasına neden olduğunu belirtti.

DSÖ'nün Aşılanma Direktöründen Uyarı



DSÖ'nün aşılanma direktörü Kate O’Brein, dünya genelinde yaşanan salgınların 2022'ye göre iki kat arttığını ifade etti. Özellikle Covid-19 pandemisinin, rutin aşılamaların sekteye uğramasına ve yaklaşık 60 milyon çocuğun aşılarını alamamasına yol açtığını vurguladı.





Telafi Çabalarının Önemi

Direktör O’Brein, telafi çabalarının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, dünya genelinde telafi faaliyetlerinin hızla gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. Aksi halde, salgınların artmaya devam etmesi riskine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin, kızamık vakalarındaki artış nedeniyle insanları kızamık için aşı olmaya çağırdığına dikkat çekildi.

Kızamık Virüsü ve Aşısı Hakkında Bilgi

Kızamık hastalığının nedeni olan kızamık virüsünün bulaşıcılığının yüksek olduğu ve havadaki damlacıklar yoluyla yayıldığı belirtildi. Aşılanmanın önemi vurgulanarak, MMR aşısının kızamığa karşı yüzde 97 oranında koruma sağladığı ve çocuklara 12 ay ve 4-6 yaş arasında iki doz olarak önerildiği aktarıldı.

Kızamık Belirtileri ve Risk Grupları

Kızamık belirtileri ve risk altındaki gruplar hakkında bilgi verildi. Ayrıca, aşısız kişilerin, bağışıklık sistemi zayıf olanların ve hamile kadınların daha fazla risk altında olduğu vurgulandı