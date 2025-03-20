Erzurum Şehir Hastanesi Kalp ve Girişimsel Radyoloji İçin Yeni Cihazlar Edindi

Erzurum Şehir Hastanesi'nde Yeni Dönem

Erzurum Şehir Hastanesi, kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılacak ileri düzey anjiyo ve ekokardiyografi cihazlarıyla hastalara daha hızlı ve etkin hizmet sunmaya hazırlanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneye gönderilen yeni anjiyo cihazı ve 3 ileri düzey ekokardiyografi cihazının hastane envanterine dahil edildiği bildirildi.

Hızlı ve Etkin Sağlık Hizmetleri

Yeni cihazlarla birlikte hastanede toplam 4 anjiyo cihazı bulunurken, özellikle kardiyoloji ve girişimsel radyoloji alanlarında sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde verilmesi hedefleniyor. Bu gelişme, hastaların tedavi süreçlerinde bekleme sürelerinin azaltılmasına olanak sağlayacak.

Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, bu yatırımların hastanenin hizmet kapasitesini artırdığını vurgulayarak, “Hastanemizde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve hastalarımıza en iyi imkanları sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni tıbbi cihazlarımızla tanı ve tedavi süreçlerini daha hızlı ve etkin şekilde yönetebileceğiz.” şeklinde konuştu.

Erzurum ve çevre illerden gelen hastalar için en iyi sağlık hizmetini sunma amacında olduklarını belirten Tör, bu teknoloji ile hastanelerinin sağlık hizmetleri standartlarını yükselteceklerinin altını çizdi.

Erzurum Şehir Hastanesi envanterine dahil edilen kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan anjiyo ve 3 ileri düzey ekokardiyografi cihazlarıyla, hastalara kardiyoloji ve girişimsel radyoloji alanında daha hızlı ve etkin hizmet verilecek.

Erzurum Şehir Hastanesi envanterine dahil edilen kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan anjiyo ve 3 ileri düzey ekokardiyografi cihazlarıyla, hastalara kardiyoloji ve girişimsel radyoloji alanında daha hızlı ve etkin hizmet verilecek.