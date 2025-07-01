Erzurum Şehir Hastanesi'nde Kök Hücre Bağışı Süreci Başladı

Erzurum Şehir Hastanesi, Türk Kızılay ile işbirliği kapsamında gönüllü donörlerden kök hücre bağışlamaya başladı. Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, Transfüzyon Merkezi’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kök hücre bağışlarının 2014 yılında Sağlık Bakanlığı aracılığıyla toplama sürecine girdiğini aktardı.

Yerel Kök Hücre Bağış Süreci

Tör, akraba dışı nakiller için kök hücre toplama işleminin genellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde yapıldığına dikkat çekerek, donörlerin bu şehirlere taşınmasının zorluklarından bahsetti. Ancak, bu yıl Erzurum Şehir Hastanesi ve Erzurum Kızılay Bölge Müdürlüğü’nün yetkilendirilmesi sayesinde, hastanede kök hücre bağışlarını yerel olarak toplama imkanı sunuldu.

Tör, “Sırada 7 hastamız daha var, burada ilk bağışçımızın vereceği kök hücreyle bir şehrimizde çocuğumuz hayat bulacak.” diyerek yerel bağış sürecinin önemini vurguladı.

Kızılay ve Sağlık Bakanlığı'nın Önemi

Türk Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Abdullah Üzer de, Türk Kızılay’ın ülkenin kan ve kan ürünlerini karşılama görevini üstlendiğini belirtti. Uygulamanın genelde planlı yapılan bağışlarla sınırlı kaldığını ifade eden Üzer, akraba dışı kök hücre bağışlarının ülke genelinde yaygın olmadığını ve bu durumun büyük bir eksiklik oluşturduğunu kaydetti.

Bağış işlemlerinin güvenlik ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğünü dile getiren Üzer, “Her merkezin kök hücre bağışı toplama görevini yapacak kapasitede olamadığını” belirtti. Donörlerin başka şehirlere gitmek zorunda kalmalarının, bağış sürecini olumsuz etkilediğini ifade etti. Üzer, artık bağışçıların kendi şehirlerinde kolaylıkla kök hücre bağışı yapabileceklerini vurguladı ve bu durumun hem donörlerin hem de hastaların hayatını kolaylaştıracağını söyledi.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde Türk Kızılay ile yapılan işbirliği kapsamında gönüllü donörlerden kök hücre bağışı toplanmaya başladı. Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, hastanenin Transfüzyon Merkezi'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde Türk Kızılay ile yapılan işbirliği kapsamında gönüllü donörlerden kök hücre bağışı toplanmaya başladı. Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, hastanenin Transfüzyon Merkezi'nde gazetecilere açıklamada bulundu.