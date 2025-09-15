Erzurum Tıp Fakültesi'nde Yeni Eğitim Yılı Açılışı — İlk Mezunlar İçin Hazırlık

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi'nde Yeni Eğitim Yılı Açıldı

Açılış Töreni

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi'nde yeni eğitim ve öğretim yılı açılış programı düzenlendi. Program, Erzurum Şehir Hastanesi'nin konferans salonunda yapıldı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Geçmiş Dönem Değerlendirmeleri

Bazı akademisyenler, geçen eğitim-öğretim yılında yürütülen çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirdi. Sunumlarda eğitim süreçleri ve öğrencilerin klinik deneyimleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Dekan Prof. Dr. Özgür Dağ'ın Açıklamaları

Fakültenin Dekanı Prof. Dr. Özgür Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada fakültenin 2020'de kurulduğunu ve her dönem 62 öğrenci alındığını söyledi. Dağ, öğrenci sayısına ilişkin şu ifadeyi kullandı: "Şu anda 362 öğrenciyle eğitimimiz devam ediyor, inşallah ilk defa bu yıl mezun vereceğiz".

Dağ ayrıca, öğrencilerin ilk üç yılda Atatürk Üniversitesinde eğitim gördüklerini; 4., 5. ve 6. sınıflarda ise burada staj yaptıklarını, staj gruplarının 15'er kişilik sınıflarda eğitim görmesinin bir avantaj olduğunu belirtti.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi'nin Mesajı

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör de öğrencilere başarılı bir dönem diledi. Tör, "Burada 4-5 ve 6'ncı sınıf öğrencilerimizin okula, hastaneye ve intörnlüklerine başladıklarında oryantasyon eğitimlerini yapıldığı anlatıldı. Öğrenci ve asistanlarımızın birbirini tanıması ve bu sayede kaynaşmasının önü açıldı. Yıl içinde ders trafiğimizin yanında yoğun sosyal aktiviteler düzenleniyor." ifadelerini kullandı.

Programın Kapanışı

Program, fakülte öğrencilerinden oluşan müzik grubunun dinletisi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.