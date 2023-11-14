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Etten daha fazla protein içeren besin hızla kilo verdiriyor

Etten daha fazla protein içeren besin hızla kilo verdiriyor Protein deposu et olarak bilinirken bu bunun yanı sıra o besinin etten daha fazla protein olduğu biliniyor. Yüksek protein kaynağı için bilinenler unutularak etten daha fazla protein içeren o besin kilo vermenize yardımcı oluyor.