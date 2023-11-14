Etten daha fazla protein içeren besin hızla kilo verdiriyor
Protein deposu et olarak bilinirken bu bunun yanı sıra o besinin etten daha fazla protein olduğu biliniyor. Yüksek protein kaynağı için bilinenler unutularak etten daha fazla protein içeren o besin kilo vermenize yardımcı oluyor.
Kırmızı et denince akla gelen protein deposu olurken vejeteryan ve veganların favorisi ise kinoa, protein ihtiyacını karşılamaktadır. Faydaları saymakla bitmezken tam bir protein kaynağı için yararları saymakla bitmiyor. İşte kiona faydaları haberimizde.
KİONA FAYDALARI
-Yüksek oranda lif içeriğini mevcuttur. Bu nedenle bağırsak hareketleri desteklenerek sindirim kolaylaşıyor.
-Tokluk hissi veriyor.
-Protein kaynağıdır. Amino asitlerin bazıları vücudumuz tarafından üretilmezken bitkisel olarak görülüyor.
-Lizin ve metionin amino asitleri yüksek oranda mevcuttur.
-Bitkisel protein kaynağıdır.
-Doyurucu özelliğinden ötürü kiona dengeli öğünlerde tercih edilir.
-Kionada gluten yoktur.
-Vitamin ve mineral oranları yüksektir.
-Magnezyum, kalsiyum, fosfor, çinko, demir açısından zengin.
-Az yağ içerdiğinden sindirimi kolay ve kalorisi düştüktür.
-Kan şekerini dengeler.
KİONA NASIL TÜKETİLİR?
-Yulaf lapası olarak tercih edilirken içerisinde meyve ilave edilebilir.
-Dolgun yapısından ötürü köfte yapılır. Sebze köfteleri için kiona tercih edilir. ,
-İsteğe göre içeceklerin içerisine karıştırılabilir.
-Sevilen tavuk ya da sebze çorbaların içerisinde kiona eklenebilir. Çok sağlıklı başlangıç yemeğidir.