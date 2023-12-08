Ev yapımı yeşil çay şampuanı saç dökülmesini şıp diye durduracak!

Doğal şampuan bulmak zorlaşırken evde yeşil çay şampuanı yapmak oldukça kolay. Saç dökülmelerinden bıkanlar için kesin çözüm geldi. İşte evde yeşil çay şampuan yapımı...

Ev yapımı yeşil çay şampuanı saç dökülmesini şıp diye durduracak!
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Yeşil çay şampuanının yapımı kolay olduğu gibi faydaları da saymakla bitmiyor. Bal, yağ, sıvı sabunla beraber aynı zamanda sirke yeşil çay poşetleri ve bal ie şampuanı hazırlamak mümkün. İşte yeşil çay yapraklarından doğal şampuan yapımı...

yeşil çay şampuan

YEŞİL ÇAY ŞAMPUANI

-Bir bardak su kaynatılır içerisine bir avuç yeşil çay yaprağı konularak 30 dakika demlemeye bırakılır

-Tercihen yeşil çay yapraklarının kullanımı önerilirken internetten ya da sağlıklı gıda mağazalarından temin edilir.

-Derin tencere içerisine süzülerek zamanın geçmesiyle beraber yeşil çay yaprak karşım içerisinden ayıklanır.

-Bir bardak sıvı sabun bir yemek kaşığı bal, bir yemek kaşığı yağ eklenerek karıştırılır ve yeterli kalınlık elde edilip renk alana kadar karıştırılır.

-Karışım boş şampuan kutusunun içerisine yerleştirilir.

-Yağ olarak ayrışma olacağından kullanmadan önce şampuan şişesinin çalkalanması gerekir. 

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