Evde mum yakmanın korkunç zararı! O hastalığa kapıyı açıyor

Kokulu mumların kullanımı birçok insan için vazgeçilmez hale geldi. Özel günlerde ya da insanların stresten dolayı huzursuz oldukları durumlarda yakılan mumların oldukça popüler oldu fakat uzmanlar bu konuda ciddi uyarılarda bulunuyorlar. Detaylar haberimizde...







HASTALIĞIN SEBEBİ OLARAK GÖSTERİYOR

Romantik akşam yemeklerinin vazgeçilmezi olan mumlar genellikle kitap okurken, duş alırken, meditasyon yaparken ya da sadece eğlenirken kullanılır. Ancak araştırmalar küçük yangınların neden olabileceği sorunları gösteriyor. Uzmanlar mum kullananları solunum yolu hastalıkları, baş ağrısı ve hatta ciddi sağlık sorunlarına karşı uyarıyor.

SOLUNUM YOLLARI HASTALIKLARININ BAŞ DÜŞMANI

Mumlarda yaygın olarak bulunan parafin gibi maddeler sağlığa zararlıdır. Mumun içindeki malzemeler yandığında karbon monoksit, formaldehit ve benzen gibi kirletici maddeler duman olarak açığa çıkabilir.

Mum ışığıyla aydınlatılan bir alanda çok fazla zaman geçirmek nefes alma zorluklarına, baş ağrılarına ve hatta ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Uzmanlar astım hastalarını uyarıyor.

En popüler mumlardan biri olan kokulu mumların içeriği son derece zararlıdır. Kokulu mum üretiminde kullanılan koku maddeleri, boya ve mobilya cilalarında kullanılan, yandıktan bir süre sonra ciddi hasara yol açabilen hava kirletici maddeleri içerir.

Yanan mumlara uzun süre maruz kalmak baş ağrısına, gözlerde yanmaya, burun ve boğazda tahrişe neden olabilir.

HANGİ MUM ZARARSIZDIR?

Mum kullanmayı seviyorsanız ve temiz içerikli mumlar arıyorsanız bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyeceksiniz. Uzmanlar doğal içerikli mumları tavsiye ediyor.

Uzmanlar parafin içeren mumlardan uzak durulması gerektiğini söylerken, balmumu veya soya mumu öneriyorlar.

MUM KULLANIRKEN DİKKAT!

Mumların zararları sağlıkla sınırlı değildir, dikkatsiz kullanım daha da büyük sorunlara yol açabilir. Mum kullanırken en büyük tehlike ateştir.

Sağlam, düz bir yüzeye yerleştirilmedikçe mumu yakmayın. Kullandıktan sonra kendiliğinden yok olmasını beklemek tamamen yanlıştır.

Özellikle dışarı çıkmadan veya yatmadan önce mumları mutlaka söndürün ve yakıldığı alanı havalandırmadan önce alevlerin söndüğünden emin olun.