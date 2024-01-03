Evdeki basit malzemelerde günde 2 kilo birden verin! Bu tüyoyu bilmeyenler çok şey kaçırıyor

İnatçı fazla kilolarınızdan kurtulun!

Fazla kilolarınızın hemen yok olmasını, sağlıklı, dengeli bir vücuda sahip olmak istiyorsanız bu aşamada yapmanız gereken en önemli şey vücudunuzu sıkılaştırmaya yardımcı olacak egzersizler yapmaktır. Vücuttaki yağ yakım hızını artıracak ve metabolizmanın daha aktif çalışmasına destek olacak bileşenlerin kullanılması, kişinin istenilen rakama zamanında ulaşmasını sağlayabilecek durumlardan biridir kısacası. Bu detoks içeceklerinin içilmesinden daha etkili sonuçlar elde etmek için tüketilen gıdaların diğer öğünlerde de tüketilmesi ve kişinin aktif olması önemlidir. Unutmamak gerekir ki kişi tüm bu bölümleri tamamladığı takdirde kısa sürede sağlıklı bir şekilde kilo vermeye başlayabilir. 1 günde 2 kilo vermenize yardımcı olacak mucize çare şöyle:

Malzemeler;

Yarım yağlı 1,5 litre süt

2 yemek kaşığı yeşil çay

Yapılışı;



Öncelikle 1,5 litrelik yarım yağlı olan sütü uygun bir tencereye dökün ve ocağı açın. Süt ilk sıcaklığına kaynayınca taze yeşil çay yaprakları süte ekleyin. Yeşil çay yapraklarını süte ekledikten sonra sütün kapağını kapatıp kaynatın. Kaynama işlemi bittikten sonra sütü süzgeçle süzüp temiz bir şişeye dökün. Her gün 2 saat içinde detoksifikasyon için 1 bardak yeşil çay için. Düzenli tüketerek günde 2 kg verebilirsiniz.

Sağlıklı beslenmeyle birlikte düzenli fiziksel aktivite ile kısa vadede kilo vermenizi hızlandırabilirsiniz. Sağlıklı olarak kilo vermek isteyen kişilerin diyetinin bir parçası olan yeşil çay, metabolizmanın yenilenmesine ve vücuttaki yağların kısa sürede yakılmasına yardımcı olma özelliğiyle yaygın olarak biliniyor.

Yeşil çay metabolizmanın yenilenmesine yardımcı olursa vücutta oluşan toksinlerin atılmasına katkıda bulunur. Bu özelliği sayesinde zayıflamak isteyen kişilerin yeşil çay içmeyi unutmaması gerekirken, süt ve yeşil çay karışımıyla 1 günde 2 kilo verebilirsiniz. Kilo vermek istiyorsanız ya da 1-2 kilonuz kaldıysa bu yöntemi uygulamak kısa sürede mevcut kilolarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacaktır.