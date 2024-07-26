Evinde klima olanlar dikkat! Bunu yapmayan korkunç hastalığa yakalanabilir!

Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklıklarında klimalar, serinletici etkileriyle hayat kurtarıcı bir rol üstlenir. Ancak, klimaların düzenli bakım ve temizliği yapılmadığında, sağlığı tehdit eden çeşitli sorunlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Özellikle yoğun klima kullanımının arttığı bu dönemlerde, klimalardan kaynaklanan potansiyel hastalıklar hakkında bilinçli olmak kritik öneme sahiptir.

Klimaların Sağlık Üzerindeki Etkileri

Klimalar, iç mekanları serinletmekle kalmaz, aynı zamanda kötü bakım ve temizlik koşullarında çeşitli patojenlerin yayılmasına neden olabilir. LifeClub Sağlıklı Yaşam Hizmetleri’nden Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Derya Işık, bu konuda önemli uyarılarda bulunuyor. Dr. Işık, “Klimalar, sağlığımız üzerinde ciddi etkiler yaratabilir. Bakteriyel, viral ve mantar kaynaklı sağlık sorunlarına yol açabilirler. Bu mikroorganizmalar, klima filtrelerinin ve tesisat sistemlerinin nemli ortamında hızla çoğalır ve yüksek miktarda hastalık yapıcı patojenleri havalandırma yoluyla ortama yayabilir. Bağışıklık sistemi zayıf, kronik hastalığı olan, sigara ve alkol bağımlılığı bulunan, 50 yaş üzeri bireyler özellikle risk altındadır” diyerek, klimaların oluşturabileceği sağlık risklerine dikkat çekiyor.

Lejyoner Hastalığı ve Klimaların Rolü





Klimalardan kaynaklanan en tehlikeli mikroorganizmalardan biri, Lejyonella bakterisidir. Lejyonella bakterisinin neden olduğu Lejyoner hastalığı, tıp tarihinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Dr. Işık, “Lejyoner hastalığı, 1976 yılında ABD’de Amerikan Lejyonerleri’nin bir otelde toplandığı dönemde ortaya çıkmış ve 34 kişinin ölümüne yol açmıştır. İlk başta bu hastalığın otel kaynaklı olduğu düşünülse de, daha sonra klima kullanımının yaygınlaşmasıyla kapalı alanlarda, hastanelerde de salgınların ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Lejyonella bakterisi sadece klimalarda değil, su ve nem yoğunluğunun olduğu her ortamda üreyebilir” diyor.

Lejyoner hastalığı, Lejyonelloz olarak adlandırılan bir hastalık grubunu içerir. Hafif ateşli hastalıklar (Pontiac ateşi) ve hızlı bir şekilde ölümle sonuçlanabilen pnömoni (Lejyoner hastalığı) gibi geniş bir spektrumda seyreder. Hastalık genellikle damlacık yolu ile bulaşır ve ilk semptomlar üst solunum yolu enfeksiyonu benzeri olabilir. Ancak hastalık ilerlediğinde, öksürük, baş ağrısı, yorgunluk, iştahsızlık, solunum sıkıntısı gibi belirtiler ortaya çıkar. Tedavi edilmezse, bulantı, kusma, ishal, bilinç değişiklikleri, kalp dokusu iltihaplanması ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Tanı, vücut sıvılarında bakteriye ait antijen ve antikorların tespit edilmesiyle kesinleşir ve tedavi, uygun antibiyotiklerle yapılır.

Viral ve Bakteriyel Enfeksiyonlar

Klimaların sadece Lejyonella bakterisi değil, aynı zamanda çeşitli viral ve bakteriyel enfeksiyonlara da neden olabileceğini belirten Dr. Işık, şu bilgileri paylaşıyor: “Klima tesisatlarında biriken polen, toz ve üreyen küf mantarları, alerjik rinit ve alerjik astıma yol açabilir. Ayrıca, klimaların havadaki nem dengesini bozması, ağız, yutak ve solunum yollarında mevcut flora dengesini bozarak, kötücül bakterilerin çoğalmasına neden olabilir. Bu durum, geçmeyen farenjit, boğaz ağrısı, tahriş ve gıcık hissine yol açabilir.”

Korunma Yolları

Klimalardan kaynaklanan sağlık sorunlarından korunmak için aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

Periyodik Bakım ve Temizlik: Klimaların düzenli olarak bakım ve temizliklerinin yapılması, toz, küf ve diğer mikroorganizmaların birikmesini önler. Profesyonel ekipler tarafından yapılan temizlikler, sağlık açısından büyük önem taşır.

Filtre Değişimi: Klima filtrelerinin sık sık değiştirilmesi gereklidir. Kirli filtreler, bakterilerin ve virüslerin üremesine ve havaya yayılmasına neden olabilir. Üretici talimatlarına uygun filtre değişim periyotlarına uyulmalıdır.

Nem Dengesini Sağlamak: Ortamda ideal nem oranını %30-%50 arasında tutmak, mikroorganizma üremesini teşvik etmez ve sağlık açısından önemlidir. Hem düşük hem de yüksek nem oranları sağlık problemlerine neden olabilir.

Hava Sirkülasyonunu İyileştirmek: Klima sistemlerinin hava sirkülasyonunu iyileştirmek, havanın temiz ve sağlıklı kalmasını sağlar. Havalandırma sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, havanın kalitesini artırır.

Klimalar, yazın sıcak günlerinde konfor sağlasa da, bakım ve temizliklerinin düzenli yapılmaması durumunda sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, klimaların periyodik olarak temizlenmesi, filtrelerin sık sık değiştirilmesi ve ortamda uygun nem dengesinin sağlanması büyük önem taşır. Sağlıklı bir yaşam için bu basit ama etkili önlemleri almak, klima kaynaklı hastalıklardan korunmak için en iyi yöntemdir.

