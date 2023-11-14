Gençleşmek isteyen bu reçeteyi not alsın! Yaşınızı tam 10 yıl geriye götüren meyve ortaya çıktı

Sağlık alanında uzmanlığıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamasında kivinin şaşırtıcı gençleştirici özelliklerini vurgulayarak, bu egzotik meyvenin gençlik ve sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Karatay'a göre, düzenli olarak tüketilen kivi, yaşlanma sürecini yavaşlatabilir ve sağlıklı hücrelerin sayısını artırabilir. Özellikle C vitamini bakımından zengin olan kivi, bağışıklık sistemini güçlendirirken, cildin elastikiyetini artırarak yaşlanma belirtileriyle mücadelede etkili olabilir.





Ayrıca, antioksidanlar açısından zengin olmasıyla bilinen kivi, serbest radikallerle savaşarak hücreleri koruyabilir ve gençleşmeye katkıda bulunabilir. Sindirimi destekleyen lif içeriği sayesinde metabolizmayı hızlandırabilir ve sağlıklı hücre artışına destek olabilir.

Karatay'ın vurguladığına göre, kivinin gençleşme ve genel sağlık açısından bir dizi faydası bulunuyor. Özellikle meyvenin C vitamini içeriği ve antioksidan özellikleri, vücut için önemli bir destek sağlayabilir.

Bu açıklamalar, kivinin sadece lezzetiyle değil, sağlık açısından da değerli bir meyve olabileceğini gösteriyor. Kivi, gençleşme konusunda umut vaat eden doğal bir kaynak olarak ön plana çıkıyor.