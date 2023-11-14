Gençleşmek isteyen bu reçeteyi not alsın! Yaşınızı tam 10 yıl geriye götüren meyve ortaya çıktı

Canan Karatay tam 10 yaş gençleştiren meyve sırrını paylaştı! İşte kivinin faydaları...

Gençleşmek isteyen bu reçeteyi not alsın! Yaşınızı tam 10 yıl geriye götüren meyve ortaya çıktı
Yayın Tarihi:

Sağlık alanında uzmanlığıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamasında kivinin şaşırtıcı gençleştirici özelliklerini vurgulayarak, bu egzotik meyvenin gençlik ve sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Karatay'a göre, düzenli olarak tüketilen kivi, yaşlanma sürecini yavaşlatabilir ve sağlıklı hücrelerin sayısını artırabilir. Özellikle C vitamini bakımından zengin olan kivi, bağışıklık sistemini güçlendirirken, cildin elastikiyetini artırarak yaşlanma belirtileriyle mücadelede etkili olabilir.

kivi

Ayrıca, antioksidanlar açısından zengin olmasıyla bilinen kivi, serbest radikallerle savaşarak hücreleri koruyabilir ve gençleşmeye katkıda bulunabilir. Sindirimi destekleyen lif içeriği sayesinde metabolizmayı hızlandırabilir ve sağlıklı hücre artışına destek olabilir.

Karatay'ın vurguladığına göre, kivinin gençleşme ve genel sağlık açısından bir dizi faydası bulunuyor. Özellikle meyvenin C vitamini içeriği ve antioksidan özellikleri, vücut için önemli bir destek sağlayabilir.

Bu açıklamalar, kivinin sadece lezzetiyle değil, sağlık açısından da değerli bir meyve olabileceğini gösteriyor. Kivi, gençleşme konusunda umut vaat eden doğal bir kaynak olarak ön plana çıkıyor.

Öne Çıkanlar
Gram altında olmaz denilen oluyor! Selçuk Geçer elinde altın olanları o tarih için uyardı Gram altında olmaz denilen oluyor! Selçuk Geçer elinde altın olanları o tarih için uyardı
Evinin tapusu olanlara 5 yıllık parası iade edilecek! Başvurmayanın hakkı yanıyor Evinin tapusu olanlara 5 yıllık parası iade edilecek! Başvurmayanın hakkı yanıyor
Diş çıkaran bebeklerin acısını alıyor! Annelerin mutlaka bilmesi gereken öneriler Diş çıkaran bebeklerin acısını alıyor! Annelerin mutlaka bilmesi gereken öneriler
Çok Okunanlar
Canan Karatay, uyurken kilo vermenin sırrını verdi Canan Karatay, uyurken kilo vermenin sırrını verdi Ağızda bu belirtileri gösteriyor! Ağız kanseri erken teşhis edilirse hayat kurtarıyor Ağızda bu belirtileri gösteriyor! Ağız kanseri erken teşhis edilirse hayat kurtarıyor Etten daha fazla protein içeren besin hızla kilo verdiriyor Etten daha fazla protein içeren besin hızla kilo verdiriyor Uzman doktordan beyni genç tutmak için önemli tavsiyeler Uzman doktordan beyni genç tutmak için önemli tavsiyeler Herkesin adını bile unuttuğu o besin cinsel gücü artırıyor! Herkesin adını bile unuttuğu o besin cinsel gücü artırıyor!