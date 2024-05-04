Göz altı morluklarını silgi gibi silen mucize yağ! Genetik morluklar bile silinip gidecek

Göz altı morluklarından doğal yöntemlerle kurtulmak mümkün! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÖZ ALTI MORLUKLARINDAN KURTULMA YÖNTEMLERİ

Birçok insan göz altlarında farklı sebeplerle oluşan morluklardan rahatsız oluyor. Sosyal medyada insanlar göz altı morluklarını tatlı badem yağı ile giderdiğini söylüyor. Bir hafta boyunca her gece uyumadan tatlı badem yağı uyguladığını söyleyen genç kadın halkalarının neredeyse hepsinin geçtiğini söylüyor. Uzmanlar göz altı morlukları için C vitamini serumu ve nemlendirici kullanılması gerektiğini vurguluyor. Göz çevresi cildin en hassas yeri olduğu için serum kullanılması gerekiyor. Tatlı badem yağı cilt bakımında da sık sık tercih ediliyor.





Tatlı badem yağı uykusuzluk, stres gibi sebeplerle oluşan morlukları içinde yer alan E vitamini sayesinde besleyerek aydınlatıyor. Aynı zamanda tatlı badem yağı şişkinliği de azaltıyor. Tatlı badem yağı iltihap giderme etkisiyle gözlerdeki şişkinliklerin giderilmesini sağlar. Cilt yaşlanması ve göz altı morarmasını engellemek için içilen suya bile dikkat edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda güneş kremi kullanırken de dikkat edilmeli. Uzmanlar güneşe çıkmıyorsanız bile güneş kremi sürmeniz gerektiğini söylüyor. Cildin daha aydınlık olması için C vitamini kullanmayı tercih edebilirsiniz. C vitamini yalnızca yüze değil boyun bölgesine de uygulanabilir.