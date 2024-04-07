Halıdaki ütü yanığı izlerini silgi gibi siliyor! Yeni halı almanıza gerek kalmayacak

Halılarda istenmeden oluşan yanık izleri can sıkıcı hale gelirken bu durumu yaşayanlar ise kara kara düşünmeye geçti. Halılardaki ütü izinden ötürü yeni halı düşünenleri mutlu edecek haber geldi. İşte halıdaki yanık izlerini yok edecek o yöntem...



Yanık izi olan bölgeleri temizlemek için yumuşak bez ya da sünger yardımıyla lekeli bölgeler hafifçe silinir. Beyaz sirke lekeli bölgeye uygulanarak doğal asit içerdiğinden ötürü etkili olmaktadır. Sirkeyi bölgeye sürdükten sonra birkaç dakika bekletilir. Devamında ise uygun bez yardımıyla ovulur. Ilık suyla bölge durulanarak sirkenin yanık izlerindeki etkisini göreceksiniz.





Yanık izleri için belirtilen aşamaları uyguladığınızda halınız iyice kuruduktan sonra yanık izleri tamamen çıkmıştır. Dikkatli şekilde uygulanıp özen gösterildiğinde halınızı yeni gibi kullanabilirsiniz.

