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Hasta yatağınızdan 24 saatte ayağa kalkacaksınız! Bu kür kış boyu kurtarıcınız olacak

Hastalıkların ardı ardına geldiği bu aylar da hastanelerden evlerimize gelemez olduk belki de! Ancak bazı kürler var ki enfeksiyonlara karşı oldukça etki sağlıyor. Peki, hastalıklardan 24 saatte nasıl kurtulabilirsiniz? Doğal bitkilerden oluşan kürler, bu sorunun cevabını veriyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 14.02.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 14:14
Hasta yatağınızdan 24 saatte ayağa kalkacaksınız! Bu kür kış boyu kurtarıcınız olacak

Kış aylarında hava soğuk, nem oranı düşük ve mikroplar daha kolay yayılıyor. Bu da gribe yakalanma riskini artırıyor. Peki, hastalıklardan korunmak veya kurtulmak için ne yapabilirsiniz? Gribe iyi gelen etkili kür hangisi? İşte 6 aşamada hastalıklardan korunma yöntemi...

HASTALIKLARDAN NASIL KORUNABİLİRİZ?

Hastalıklarla baş edebilmek için uygulayacağınız yöntemler oldukça önem teşkil ediyor. İşte en etkili yöntemler:

1. Aşama: Duş Alın

Sabah kalktığınızda sıcak bir duş alın. Bu, hem burnunuzu açacak ve daha rahat nefes almanızı sağlayacak, hem de duşun getirdiği rahatlama ile güne daha dinç başlamanızı sağlayacaktır.

duş almak

2. Aşama: Kahvaltı Yapın

Duştan sonra sıra kahvaltıya geldi. Her gün yediğiniz ayaküstü kahvaltılar yerine, mürver şurubuyla güne başlayın. Doktorlar günde 3 kere alınan 2 çay kaşığı mürver şurubunun bağışıklık sistemini geliştirdiğini söylüyor. Örneğin güne kahve ve müslilerle başlamak yerine, çay ve yumurta yiyin. Çünkü yumurtada bulunan amino asitler vücudunuzdaki mikroplarla savaşırlar. İçtiğiniz çayınıza eklediğiniz bir kaşık bal ise sakinleşmenizi sağlar.

3. Aşama: Öğle Yemeği

Öğle yemeği zamanı geldiğinde, eğer ağır bir soğuk algınlığı geçiriyorsanız canınız yemek yemek istemeyebilir. Bu durumda ılık bir tavuk suyu çorbası yanında muz ile sizi hem doyurur hem de almanız gereken lifleri, proteinleri ve potasyumu almanızı sağlar.

4. Aşama: Egzersiz

Kendinizi halsiz, yorgun ve mutsuz hissettiğiniz bu dönemde egzersiz yapmak mantıklı gelmeyebilir. 

yürüyüşe çıkmak

Ancak yürüyüşe çıkmak veya hafif bir antrenman yapmak soğuk algınlığınızı uzaklaştırmada yardımcı olabilir. Aynı zamanda temiz havada yaptığınız yürüyüş nefes almanızı kolaylaştırıp, sizi burun tıkanıklığından kurtarabilir.

5. Aşama: Burun Spreyi

Burun tıkanıklığı yaşadığınız bu dönemde en büyük şikayetlerden biri de nefes alamamaktır. Özellikle geceleri nefes alamadığınızda uyuyamazsınız ve doğal olarak dinlenemezsiniz. Geceleri ve sabahları başta olmak üzere gün içerisinde burun spreyleri kullanmak daha çabuk iyileşmenize yardımcı olacaktır.

6. Aşama: Su

Sağlıklı olduğunuz zamanlarda bile su içmek çok önemliyken özellikle hasta olduğunuz dönemlerde vücudunuz daha çok suya ihtiyaç duyar. Ayrıca su içmek boğaz kuruluğunuza ve burun tıkanıklığınıza da iyi gelecektir.

GRİBE KARŞI EN ETKİLİ KÜR HANGİSİDİR?

Gripten kurtulmak için üstteki 6 aşamayı denediniz ve hala kendinizi iyi hissetmiyorsanız aşağıdaki kürü uygulamanızı tavsiye ediyoruz.

Gripten Kurtulmak İçin Kahve Kürü

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı kahve ( Arabica çekirdekleri tercih edilmelidir)

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı limon suyu

GRİBE NE İYİ GELİR

Yapılışı:

Malzemeleri iyice karıştırın ve macun kıvamına getirin.

Hap boyutlarına getirip yutun.

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