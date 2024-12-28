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Hatay'da Aort Yırtığı Olan Hasta, 6 Saatlik Ameliyatla Kurtarıldı

Hatay'da aortu yırtılan hasta, 6 saat süren başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 22:45
Hatay'da Aort Yırtığı Olan Hasta, 6 Saatlik Ameliyatla Kurtarıldı

Hatay'da Aort Yırtığı Olan Hasta, 6 Saatlik Ameliyatla Kurtarıldı

Hatay'da göğüs ve sırt ağrısıyla hastaneye başvuran bir hasta, yapılan tetkiklerde aortu yırtıldığı belirlenerek hemen tedavi altına alındı. İskenderun Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen 6 saatlik ameliyat ile hayata tutunan hasta, Yılmaz Diken, 55 yaşında ve 3 çocuk babası.

Aort Yırtığı Tehdit Oluşturuyor

İskenderun ilçesinde yaşayan Yılmaz Diken, 2 hafta önce evinde fenalaşarak ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan kontrollerde Diken'in aort damarında yırtık olduğu ve bu yırtığa bağlı anevrizma (kan damarlarının duvarındaki zayıflamalardan kaynaklanan genişleme) tespit edildi.

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkerim Damar, hastanın durumunu acil olarak değerlendirerek, 6 saat süren bir operasyon gerçekleştirdi. Ameliyat sonrasında Diken'in sağlığına kavuştuğunu ve taburcu olacağını belirtti.

Erken Müdahale Hayat Kurtarıcıdır

Dr. Damar, aort yırtığının yaşamı tehdit eden bir durum olduğunu vurgulayarak, "Hastamız ani başlayan göğüs ve sırt ağrısıyla acile başvurdu. Erken müdahale ile hayatını kurtardık." dedi. Ayrıca, anevrizmanın sinsi bir hastalık olduğunu belirten Damar, hipertansiyon, ileri yaş ve genetik yatkınlık gibi risk faktörleri olan bireylerin periyodik kontrollerini yaptırmalarının önemine dikkat çekti.

Hasta Yılmaz Diken'in Duyguları

Diken, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecinden memnun kaldığını ifade ederek, "Göğsümde çok büyük bir ağrım vardı. Hastaneye geldim, hemen tedavime başlandı. Şu anda çok iyi hissediyorum." şeklinde konuştu.

Hatay'da göğüs ve sırt ağrısı nedeniyle hastaneye başvuran ve tetkiklerde aortu yırtıldığı...

Hatay'da göğüs ve sırt ağrısı nedeniyle hastaneye başvuran ve tetkiklerde aortu yırtıldığı belirlenen 55 yaşındaki Yılmaz Diken (solda), İskenderun Devlet Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkerim Damar (sağda) tarafından yapılan ameliyatla yaşama tutunmayı başardı. Dr. Damar, açıklamalarda bulundu.

Hatay'da göğüs ve sırt ağrısı nedeniyle hastaneye başvuran ve tetkiklerde aortu yırtıldığı...

Hatay'da göğüs ve sırt ağrısı nedeniyle hastaneye başvuran ve tetkiklerde aortu yırtıldığı belirlenen 55 yaşındaki Yılmaz Diken (solda), İskenderun Devlet Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkerim Damar (sağda) tarafından yapılan ameliyatla yaşama tutunmayı başardı. Dr. Damar, açıklamalarda bulundu.

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