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Her gün 3-4 ceviz yiyince bakın ne oluyor! Süper besin hayat kurtaracak

Son yıllarda genel olarak 'süper besin' şeklinde adlandırılan eviz, besin değeri bakımından oldukça zengindir. Bu gıda, çok yüksek miktarda lif, vitamin, mineral ve sağlıklı yağ içeriği ile karakterize edilir. Peki cevizin ne gibi etkileri var? Detaylar burada..

Yayın Tarihi: 29.05.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 15:30
Her gün 3-4 ceviz yiyince bakın ne oluyor! Süper besin hayat kurtaracak

Ceviz sağlıklı yağ, protein, lif kaynağı olarak kabul edilmektedir ve birçok faydası vardır. Sadece kilo dengesinin korunmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kalp ve kemik sağlığı üzerinde de etkileri vardır.

Ceviz, lif ve omega-3 yağ asitlerinin yanı sıra E vitamini, magnezyum, fosfor, bakır dahil olmak üzere birçok vitamin ile mineral içerir. Bu besinler sindirim sağlığı üzerinde olumlu etki sağlar. Ceviz ayrıca, hücrelere antioksidan koruma sağlamakla birlikte kemik sağlığını da güçlendirir.

Cevizde bulunan omega-3 yağ asitleriyle kalp sağlığınız yüksek oranda korunur. Bu yağ asitleri kötü kolesterolü düşürür ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltır.

Ceviz, tokluğu artıran ve açlığı azaltan sağlıklı yağlar ve lif içerir. Bu nedenle doğru miktarda tüketildiği takdirde kilo kontrolü konusuna yardımcı olabilir.

Her gün 3-4 ceviz yiyince bakın ne oluyor

Cevizdeki Omega-3 yağ asitleri beyin fonksiyonlarını destekler bilişsel performansı artırır.

Ceviz, vücudu serbest radikallerden koruyan ve hücre hasarını azaltan E vitamini ve aynı zamanda da diğer antioksidanlardan zengindir.

Günde sadece bir avuç (yaklaşık olarak 30 gram) ceviz yemenin genel sağlığınız için yeterli olduğu düşünülmektedir. Sağlıklı yağlar açısından zengin olan cevizin 100 gramında 674 kalori bulunmaktadır.

Ancak cevizin kalorisi yüksek olduğundan dikkatli olun. Kilo vermek için yenen cevizin miktarı, bireysel enerji ihtiyacına ve diğer besinlerde tüketilen toplamdaki kalori miktarına göre belirlenmelidir.

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