Her öğünümüzün vazgeçilmezi azrailimiz olabilir! Lezzetiyle yakalayıp damar tıkanıklığı yapıyor

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DAMAR TIKANIKLIĞINA SEBEP OLAN BESİN

Patates her öğün kızartma olarak tüketilebilen bir besin. ancak patates kızartması sağlığın en büyük düşmanı! Patates kızartması yüksek kalori, yağ ve tuz içeriyor. Bu durumda kilo alımı, obezite, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları, karaciğer yağlanması gibi sağlık problemleri ortaya çıkabiliyor. Patates kızartması sindirim sistemine de zarar veriyor ve mide ve bağırsak gazı, şişkinlik, hazımsızlık, reflü gibi problemler yaşanmasına sebep oluyor. Patates kızartması yüksek ısıda pişirildiği zaman kanserojen maddelerin artmasına sebep oluyor ve vücut yaşlanması, hafıza bozukluğu gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Patates kızartması diyabet hastalarına da epey zarar veriyor.





Patates tüketeceğiniz zaman da dikkat etmeniz gereken birçok nokta bulunuyor. İlk olarak patatesleri buzdolabında saklamamanız gerekiyor. Buzdolabında saklandığı zaman solanin isimli bir madde üretiyor ve mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, halüsinasyon gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Patatesin yeşil renkte ya da küçülmüş olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Yani bu durum patatesin bozulduğunu gösteriyor. Patates tüketmenin en uygun noktası buharda ya da fırında pişirmektir. Bu yöntemle patatesin besin değeri korunur. Haşlamayla patatesin içinde olan C ve B vitaminlerinin yok olması ortaya çıkar. Patatesin dengeli şekilde ve aşırıya kaçmadan tüketilmemesi gerekiyor. Yüksek karbonhidrat içerdiği için kilo alımına sebep olabiliyor.