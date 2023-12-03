Her şeyi unutuyor ya da kendinizi depresif hissediyorsanız dikkat! Sebebi bu vitaminin eksikliği olabilir

Unutkanlık yaşayan ve kendini depresif hissedenlerin meğerse o vitamini eksikmiş. Hafızanızı eskisi gibi olmadığından şikayetçi olanların yapması gerekenler...

Her şeyi unutuyor ya da kendinizi depresif hissediyorsanız dikkat! Sebebi bu vitaminin eksikliği olabilir
Yayın Tarihi:

Hayvansal gıdalarda yer alan B12 vitaminine kemik iliği yeterince kırmızı kan hücresini üretirken unutkanlık için B12 vitaminin eksik olmasıyla bazı durumlar yaşanmaktadır. Hafıza kaydı, unutkanlık, ruh halinde değişikliklerdeki zihinsel problemler ortaya çıkabilir.

B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Halsizlik

Baş dönmesi

Kalp çarpıntısında hızlanma

Nefes almakta zorluk çekmek

Dilde oluşan yaralar

Mide Bulantısı

İştahta azala

Kilo Kaybı

İshal

Gözlerin sarı renge bürünmesi

Ellerde ve Ayaklarda Uyuşma, Karıncalanma

Yürümede zorluk

Kaslarda Zayıflama

Çabuk Öfkelenme

Hafıza Kaybı

Bunama

Depresyon

Psikoz

b12 eksikliği

B12 EKSİKLİĞİ OLUŞMA NEDENİ?

B12 vitaminlerinin eksikliğinin oluşma nedenleri yeterince beslenmemekten kaynaklı olurken sık diyet yapanlarda eksiklik görülmektedir.

İntrinsik faktör mide zarındaki hücreler tarafından salgılanan protein olurken bu protein ise vitamine bağlı olarak bağırsaklarda emilmek üzere taşır.

Mide ameliyatı geçirenlerde B12 eksikliği görülür.

B12 VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

Karaciğer

Kırmızı et

Kabuklu deniz ürünleri

Balık

Yumurta

Peynir

Öne Çıkanlar
100 yaşını görmek isteyen bu besini tüketsin! Ömrünüze en az 15 yıl ekliyor 100 yaşını görmek isteyen bu besini tüketsin! Ömrünüze en az 15 yıl ekliyor
Bu fiyata kiralık daire yok ama satılık var! TOKİ ayda 4.800 TL taksitle o illerde konut satışını başlattı Bu fiyata kiralık daire yok ama satılık var! TOKİ ayda 4.800 TL taksitle o illerde konut satışını başlattı
Oda parfümlerini evinize bile sokmayacaksınız! Sadece 5 lira maliyetle evde doğal oda kokusu yapımı! Oda parfümlerini evinize bile sokmayacaksınız! Sadece 5 lira maliyetle evde doğal oda kokusu yapımı!
Çok Okunanlar
100 yaşını görmek isteyen bu besini tüketsin! Ömrünüze en az 15 yıl ekliyor 100 yaşını görmek isteyen bu besini tüketsin! Ömrünüze en az 15 yıl ekliyor Günde 2 adet yiyip üstüne su için... Kolon kanseri, kalp damar hastalıklarına kalkan görevi görüyor Günde 2 adet yiyip üstüne su için... Kolon kanseri, kalp damar hastalıklarına kalkan görevi görüyor Ömrü uzatan baharat aktarlarda yok satıyor! Kaynatıp içen bir daha doktor yüzü görmüyor Ömrü uzatan baharat aktarlarda yok satıyor! Kaynatıp içen bir daha doktor yüzü görmüyor Sadece 7 günde sivilcesiz bir cilt mümkün! Zencefil kürü ile makyajsız bile ışıl ışıl parlayacaksınız Sadece 7 günde sivilcesiz bir cilt mümkün! Zencefil kürü ile makyajsız bile ışıl ışıl parlayacaksınız Kuru ve balgamlı öksürüğü bıçak gibi kesen mucize tarif! İçindeki bitkiler bronşları temizliyor Kuru ve balgamlı öksürüğü bıçak gibi kesen mucize tarif! İçindeki bitkiler bronşları temizliyor Güzelliğinizin sırrı tek bir domateste gizli! Domatesi ezip içine bir kaşık ekleyin: Ay gibi parlayacaksınız Güzelliğinizin sırrı tek bir domateste gizli! Domatesi ezip içine bir kaşık ekleyin: Ay gibi parlayacaksınız