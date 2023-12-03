Her şeyi unutuyor ya da kendinizi depresif hissediyorsanız dikkat! Sebebi bu vitaminin eksikliği olabilir
Unutkanlık yaşayan ve kendini depresif hissedenlerin meğerse o vitamini eksikmiş. Hafızanızı eskisi gibi olmadığından şikayetçi olanların yapması gerekenler...
Hayvansal gıdalarda yer alan B12 vitaminine kemik iliği yeterince kırmızı kan hücresini üretirken unutkanlık için B12 vitaminin eksik olmasıyla bazı durumlar yaşanmaktadır. Hafıza kaydı, unutkanlık, ruh halinde değişikliklerdeki zihinsel problemler ortaya çıkabilir.
B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ
Halsizlik
Baş dönmesi
Kalp çarpıntısında hızlanma
Nefes almakta zorluk çekmek
Dilde oluşan yaralar
Mide Bulantısı
İştahta azala
Kilo Kaybı
İshal
Gözlerin sarı renge bürünmesi
Ellerde ve Ayaklarda Uyuşma, Karıncalanma
Yürümede zorluk
Kaslarda Zayıflama
Çabuk Öfkelenme
Hafıza Kaybı
Bunama
Depresyon
Psikoz
B12 EKSİKLİĞİ OLUŞMA NEDENİ?
B12 vitaminlerinin eksikliğinin oluşma nedenleri yeterince beslenmemekten kaynaklı olurken sık diyet yapanlarda eksiklik görülmektedir.
İntrinsik faktör mide zarındaki hücreler tarafından salgılanan protein olurken bu protein ise vitamine bağlı olarak bağırsaklarda emilmek üzere taşır.
Mide ameliyatı geçirenlerde B12 eksikliği görülür.
B12 VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER
Karaciğer
Kırmızı et
Kabuklu deniz ürünleri
Balık
Yumurta
Peynir