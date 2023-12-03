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Her şeyi unutuyor ya da kendinizi depresif hissediyorsanız dikkat! Sebebi bu vitaminin eksikliği olabilir

Her şeyi unutuyor ya da kendinizi depresif hissediyorsanız dikkat! Sebebi bu vitaminin eksikliği olabilir Unutkanlık yaşayan ve kendini depresif hissedenlerin meğerse o vitamini eksikmiş. Hafızanızı eskisi gibi olmadığından şikayetçi olanların yapması gerekenler...