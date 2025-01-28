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Hitit ve Maryland Üniversiteleri KKKA Aşısı Üzerinde Ortak Çalışma Başlattı

Hitit ve Maryland Üniversiteleri, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) aşısı geliştirmek için ortak projeye başladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 11:39
Hitit ve Maryland Üniversiteleri KKKA Aşısı Üzerinde Ortak Çalışma Başlattı

Hitit ve Maryland Üniversiteleri Ortak Projesi

Hitit Üniversitesi ile ABD'deki Maryland Üniversitesi, kenelerin neden olduğu ölümcül Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının hızlı tanı ve tedavisi ile aşı geliştirilmesi amacıyla ortak çalışma yapıyor.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, virüs taşıyan kenelerin yol açtığı KKKA hastalığına karşı İç Anadolu, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde önemli bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. Ortak proje, Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından destekleniyor ve bu kapsamda aşı ile hastalığın hızlı tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Projenin Hedefleri

Prof. Dr. Nurcan Baykam, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak, araştırmalarında KKKA’da “GP38” proteininin önemli bir hedef olduğunu ifade etti. Baykam, bu proteine karşı gelişen antikorları izole ederek hastalığa karşı aşı geliştirmeyi planladıklarını belirtti. Ayrıca, hastalığın tanı ve tedavi süreçlerine yönelik çalışmalar da yürütüldüğünü vurguladı.

Baykam, Hitit Üniversitesi Teknoloji Merkezinde yeni bir laboratuvar kurulduğunu ve burada hastalığı geçirmiş kişilerin kan örnekleri üzerinde antikorların izolasyonu üzerine çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Projenin kapsamı çerçevesinde yapılan analizlerin önemli bir kısmı, Maryland Üniversitesi laboratuvarlarında Dr. Sajadi ve ekibi tarafından gerçekleştiriliyor.

Gelecek Beklentileri

Baykam, bu projeden elde edilecek verilerin KKKA hastalığının aşısının yanı sıra hızlı tanı ve tedavi yöntemleri için de önemli katkılar sağlayacağını umduklarını sözlerine ekledi.

Maryland Üniversitesinden gelen uzman Mike Shlyak, laboratuvar ortamında ortak çalışma için Hitit Üniversitesine geldiğini ve bu tür iş birliklerinin gelecekteki projeler için önemli bir başlangıç olduğunu vurguladı.

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