Domates böyleyse ağzınıza bile sürmeyin! Renginden belli ediyor, zararı çok fazla

Canan Karatay domatesle ilgili önemli açıklamalar yaptı! Bunlara dikkat edin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOMATES BÖYLEYSE TÜKETMEYİN

Her sofranın vazgeçilmezi olan domates yaz meyvesi olarak biliniyor ancak artık her mevsimde tüketiliyor. Ancak uzmanlar mevsiminde tüketilmesi gerektiğini sık sık dile getiriyor. Mevsiminde tüketilen domatesin içinde olan şeker vücuda da rahatsızlık vermiyor. Prof. Dr. Canan Karatay domates ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Karatay açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Domates bir meyve ama biz sebze diyoruz. Çok fazla tüketildiği zaman özellikle Haziran ve Temmuz aylarında hem şeker hem ürik asit yükseltiyor. Diyorlar ki Canan Karatay karbonhidrat vermez, domates ve yeşil fasulyede de hatta baklada da şeker var. İlaçlı tarım zehriyle büyütülüyor. Tarım zehirleri bütün hastalıkların sebebi. Kanser de buna dahil. Günümüz domatesin dönemi değil.





Doğru mevsimi Eylül ayı civarı. Yapay olarak üretilen sebzeler tehlikeli. Mevsiminde yiyin diyorum. Bir bahçeniz varsa domatesin kızarmadığını görürsünüz. Siz yeşillere dikkat edin, benim gibi yapacaksınız. Eylül ayında doğal domatesi bulup kış için hazırlayacaksınız.' Yeşil domatesi de farklı alanlarda kullanmak için tercih edebilirsiniz. Turşu, reçel, chutney gibi konservelerde yeşil domatesi tercih edebilirsiniz. Kızartmada ve garnitürlerde yeşil domates kullanarak farklı bir lezzet ortaya çıkarabilirsiniz. Salatalarınıza da yeşil domates ekleyerek taze ve ekşi bir tat katabilirsiniz. İçinde likopen olan domates prostat, akciğer, mide kanserine karşı koruma sağlayabilir. Likopen tümör oluşumunu ve hücre büyümesini engeller. Likopen gözlere de fayda sağlar. Lutein ve beta karoten içeren domates katarakt ve sarı nokta hastalıklarına karşı da gözleri korur.