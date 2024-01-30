Bilim insanlarından çığır açan keşif: İnsan vücudunun gizli sakinleri ortaya çıktı! Meğer bizimle birlikte yaşıyorlarmış

Bilim dünyası, insan vücudunda daha önce bilinmeyen virüs benzeri bir yaşam formu keşfetti. Bu yeni yaşam formuna, bükümlü RNA sıralarından oluşan son derece simetrik ve çubuk benzeri görünümü nedeniyle “obelisk” (dikilitaş) ismi verildi. Henüz bilimsel onay almayan bu araştırma, insan vücudunun derinliklerinde gizlenen sırları ortaya çıkarıyor. Peki Obeliskler virüs mü? İnsan sağlığına etkisi nedir? Detaylarda...

OBELİSKLER VİRÜS MÜ?

Aslında insan türü olarak çok sayıda canlı türüyle bir arada yaşıyoruz. Vücudumuzda milyonlarca bakteri ve virüs bizimle birlikte yaşıyor. Bu canlıların bir kısmını tanıyoruz, bir kısmı ise yeni keşfediliyor. Bunlardan biri de virüs benzeri bir yapıya sahip olan Obeliskler oldu. Bilim insanları ise henüz bir tanesi hariç diğer Obelisklerin hangi yapılarda barındığını şu anda kesin olarak bilemiyorlar.





Ayrıca bu yapılar, Oblin adı verilen yeni bir protein türü için kodlar da içeriyor. Obelisklerin yarısı bu proteinden oluşuyor. Bu da Obeliskleri virüslerden ayırıyor. Yapısı da diğer hücre içi yapılardan daha büyük. Yapı, araştırmacılara göre RNA plazmaları oluşturuyor olabilir.



AĞIZDA GİZLENEN VİROİDLER DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ!

Bilim insanları, insan bağırsağında ve ağzında gizlenen daha önce hiç görülmemiş bir virüs benzeri varlık sınıfını ortaya çıkardılar. Bu “viroidler”, insan mikrobiyomu içindeki gen aktivitelerini etkileyebilir. Araştırmacılar bu viroidler için bir konakçının, yani ağızda bulunan Streptococcus sanguinis adı verilen yaygın bir bakterinin olduğunu doğruladı. DNA’nın genetik sınıfı RNA’nın küçük halkaları olan viroidler patates gibi bitkileri enfekte etmişti. Viroidler RNA bazlı virüslerden çeşitli yönlerden farklılık gösterebiliyor.







İNSAN VÜCUDUNDA YENİ BİR DÖNEM Mİ BAŞLIYOR?

21 Ocak’ta bioRxiv ön baskı veritabanında yayınlanan bir raporda ekip, insan bağırsağında ve ağzında keşfettikleri yeni adlandırılmış bir viroid sınıfı olan "Dikili Taşlar"ı tanıttı. Toplamda yaklaşık 29.960 viroid örneği tespit edildi. Araştırmacılar, vücuttaki farklı mikrobiyal topluluklardaki gen aktivitelerini taradı ve %7 oranında dışkıda ortaya çıktı.





Ekip ayrıca yeni adlandırılan viroidleri, taradıkları ağız metatranskriptomlarının 32’sinden 17’sinde, yani yaklaşık %53’ünde buldu. Bu keşif, insan vücudunun derinliklerinde gizlenen sırları ortaya çıkarıyor ve bilim dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

OBELİSKLERİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİ NEDİR?

Obelisklerin insan sağlığına etkisi hakkında henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, bu yeni keşfedilen yaşam formunun, insan vücudunda milyonlarca bakteri ve virüsle birlikte yaşadığı bilinmektedir. Bu canlıların insan sağlığı üzerindeki etkileri, genellikle vücudun mikrobiyom dengesini etkileyerek gerçekleşir. Mikrobiyom dengesi, bağışıklık sisteminden sindirim sağlığına kadar birçok farklı sağlık durumunu etkileyebilir.





Obelisklerin, Oblin adı verilen yeni bir protein türü için kodlar içerdiği belirtilmiştir. Bu proteinin işlevi ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.



Ayrıca, Obelisklerin RNA plazmaları oluşturuyor olabileceği belirtilmiştir. RNA plazmalarının hücre işlevi ve gen ifadesi üzerinde önemli etkileri olabilir. Ancak, bu konuda da daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.





Sonuç olarak, Obelisklerin insan sağlığı üzerindeki tam etkisi hakkında kesin bir bilgi vermek için daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç vardır. Bu yeni keşif, bilim dünyasında heyecan verici bir gelişme olarak görülüyor ve gelecekteki araştırmalar için yeni kapılar açıyor.