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İBB’den HPV adımı: Aşılama uygulaması başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı ve Hıfzısıhha Şube Müdürlüğü tarafından HPV Aşı Uygulaması, bugünden itibaren başlatıldı. İBB’ye ait 3 merkezde aşılar, ücretsiz olarak yapılacak.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 16:52
İBB’den HPV adımı: Aşılama uygulaması başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, HPV aşısı konusunda önemli bir adım attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı ve Hıfzısıhha Şube Müdürlüğü tarafından HPV Aşı Uygulaması, bugünden (16 Mayıs) itibaren uygulanmaya başladı. İBB’ye ait olan 3 ayrı merkezde vatandaşlar, HPV aşısını ücretsiz olarak yaptırabilecek.

Yapılan açıklamaya göre HPV aşısı, ilk olarak sosyoekonomik durumu iyi olmayan ve İstanbul’da ikamet eden 9-26 yaş aralığındaki kişilere uygulanacak. İBB tarafından belirlenen kriterlere uyan ve aşı için başvuruda bulunanlar, Şehzadebaşı Tıp Merkezi, Darülaceze Tıp Merkezi ve Esenyurt Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezleri'nde ücretsiz bir şekilde aşı olabilecek.

Uzmanların açıklamalarına göre HPV (İnsan Papilloma Virüsü), rahim ağzı kanserine neden olabilen riskli bir virüs ve 40 farklı çeşidi bulunuyor. Bu virüslerden 9’unun kansere yol açma riski yüksek olduğundan aşılama hayati bir önem taşıyor. Bu nedenle İBB’nin ücretsiz HPV aşısı uygulaması ile sağlık alanında önemli bir adıma imza attığı belirtiliyor.

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