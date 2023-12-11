İçinde hiçbir kimyasal yok! Ter kokusuna doğal deodorant!

Yaz aylarının sıcaklığında veya herhangi bir mevsimde terleme sorunu yaşayanlar için mucizevi bir çözüm ortaya çıktı! Geleneksel deodorantlar ve roll-onlar içerdikleri zararlı kimyasallar nedeniyle endişe yaratırken, ev yapımı doğal koltuk altı spreyi ile ter kokusuna son verebilirsiniz.

Uzmanlara göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak ve terleme sorunu daha da belirgin hale gelecek. Ancak, artık zararlı kimyasallar içeren ürünleri kullanmaya gerek yok! Yemek.com tarafından paylaşılan bu ev yapımı koltuk altı spreyi tarifi, gün boyu temiz ve ferah hissetmenizi sağlayacak.





Doğal Koltuk Altı Spreyi Tarifi:

Malzemeler:

1 bardak içme suyu

1 yemek kaşığı karbonat

5 damla en sevdiğiniz kokulu esansiyel yağ

Yapılışı:

Karbonatı ılık suyla tamamen eriyene kadar karıştırın.

Esansiyel yağları ekleyin ve iyice çalkalayarak sprey deodorantınızı hazırlayın.

Her kullanımdan önce spreyi iyice çalkalamayı unutmayın.

Bu basit tarifle, ter kokusuna son verirken cildinizi zararlı kimyasallardan koruyabilirsiniz. Ayrıca, hassas ciltler için özel olarak geliştirilmiş alternatif tarifler de bulunuyor.

Hassas Ciltler İçin: Karbonatsız Tarifler

Krem Deodorant için:

2 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

1 yemek kaşığı buğday/mısır nişastası

1 çay kaşığı beyaz kil

5 damla esansiyel yağ

Katı Rulo Kaplama İçin:

2 yemek kaşığı rendelenmiş balmumu

1 yemek kaşığı kil

1 çay kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

20 damla esansiyel yağ

Bu doğal ve ev yapımı çözümlerle, ter kokusuna veda ederken cildinizi de koruyabilirsiniz. Deneyen birçok kişi tarafından faydalı bulunan bu tarifler, artık ter kokusuna karşı sizi güvende tutacak!