İclal Aydın'ı iğne ipliğe çeviren şok diyet! Ünlü oyuncu 1 ayda 7 kiloyu bu yöntemle vermiş!

“O Hayat Benim”, “Egenin Hamsi” ve “Üç Kız Kardeş” adlı dizilerde oynayan oyuncu İclal Aydın, zaman zaman obezitesini ortaya çıkarıyor. Aydın'ın daha önce zayıflama konusunda başarılı olması nedeniyle birçok kişi Aydın'ın zayıflama süreci ve yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istedi. Özellikle 30 günde 7 kilo veren Aydın dikkat çekiyor. Kilo vermek adına sağlıklı yaşam tarzına geçtiğini ifade eden 52 yaşındaki başarılı oyuncu "Buna dengeli beslenme ve sık egzersiz de dahildir" dedi.

BİR KEZ DAHA DENEMEK ZARAR GETİRMEZ





İclal Aydın, son dönemde gözle görülür şekilde kilo verdi. Aydın, hayranlarının sorularını yanıtlayarak başarısının sırrını açıkladı. Kilo verme sürecine ilişkin Aydın, bir daha asla kilo veremeyeceğini düşündüğü için bunu kabul ettiğini, ancak sevgili Özlen'in “Bir kez daha denesen ne olabilir ki?” diye sorması üzerine harekete geçtiğini söyledi.

O dönem Serdar Bora Bayraktaloğlu'nun kendisini de bu sürece hazırladığını, yanınızda taraftar olunca her şeyin aslında daha kolay olduğunu söyledi. Aydın, bu süreçte Cuteraid ile birlikte Cuteraflexi tekniklerini kullandıklarını söyledi.

Güzel oyuncu, bu süre zarfında tiroid ve şeker hastalığının da iyileştiğini belirtirken Doktoru, Faruk Ergenen'in kendisine tüm ilaçları bırakmasını söylediğini ve vücudunun gençleştiğini söyledi. Aydın, 6 hafta öncesinde bir hedefi olduğunu ve bu sürecin sonunda ise ne şekilde görüneceğini sabırsızlıkla beklediğini aktardı.





CUTERAİD VE CUTERAFLEXİ İLE YAĞLARINIZDAN KURTULUN

İclal Aydın, kilo verirken diyet yapmanın dışında günde 6 kilometre de koştuğunu söyledi. Ancak asıl farkın iki araçta yattığını vurguladı: Cuteraid ve Cuteraflexi. Bu cihazların yağ yakımını teşvik ettiğini ve kasları güçlendirdiğini söyleyen Aydın, sıkı bir diyet uygulamadan da zayıflamanın mümkün olduğunu anlattı.

Cuteraid ve Cuteraflexi belli bir yaş sonrasında a kilo vermede zorluk yaşayan kişiler için tasarlanmış yöntemlerdir. Cutera'yı 15 dakika boyunca uygulamak kas veya kemik dokusuna herhangi bir zarar vermeden sadece yağ yakacaktır.



