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Islak mendillerin bilinmeyen yönü ortaya çıktı: Mikroplastik! Hem sağlığımızı hem de doğayı nasıl tehdit ediyor!

Islak mendiller, hayatımızı kolaylaştıran, pek çok amaçla kullandığımız ürünlerdir. Ancak, ıslak mendillerin içinde gizlenen bir tehlike var: Mikroplastik! Peki, mikroplastik neden zararlıdır ve ıslak mendil kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Detaylarda...

Yayın Tarihi: 16.02.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 11:57
Islak mendillerin bilinmeyen yönü ortaya çıktı: Mikroplastik! Hem sağlığımızı hem de doğayı nasıl tehdit ediyor!

Islak mendiller, günlük hayatın vazgeçilmez ürünlerinden biri. El, yüz, bebek bakımı ve yüzey temizliği gibi pek çok alanda kullanılan ıslak mendiller, pratik ve hijyenik görünüyor. Ancak, ıslak mendillerin içinde bulunan mikroplastikler, hem insan sağlığı hem de çevre için ciddi bir risk oluşturuyor. Peki, mikroplastik nedir, nasıl zarar verir ve ıslak mendil kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Tüm detaylar içeriğimizde...

MİKROPLASTİK NEDİR?

Mikroplastik, 5 milimetreden küçük boyutlarda olan plastik parçacıklardır. Mikroplastikler, hem doğada plastik atıkların parçalanmasıyla hem de bazı kozmetik, tekstil ve temizlik ürünlerinde bilinçli olarak kullanılmaktadır. 

MİKROPLASTİK

Islak mendiller de bu ürünlerden biridir. Islak mendillerin yapısını oluşturan lifler, %90 oranında plastikten oluşmaktadır. Bu lifler, ıslak mendillerin kullanımı ve atılması sırasında mikroplastiklere dönüşebilmektedir.

MİKROPLASTİK NASIL ZARAR VERİR?

Mikroplastikler, hem insan sağlığı hem de çevre için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Mikroplastikler, insan vücuduna solunum, sindirim veya deri yoluyla girebilir. Mikroplastikler, vücutta birikerek alerji, tahriş, iltihap, enfeksiyon, hormon bozukluğu, kanser gibi hastalıklara neden olabilir. 

MİKROPLASTİK NEDİR

Ayrıca, mikroplastikler, su kaynaklarına, toprağa ve denizlere karışarak doğal dengeyi bozar. Mikroplastikler, su ve toprak kalitesini düşürür, bitki ve hayvanların yaşamını tehlikeye atar. Mikroplastikler, ayrıca, iklim değişikliğine de katkıda bulunur.

ISLAK MENDİL KULLANIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Islak mendil kullanımı, hem sağlığımız hem de çevremiz için zararlı olabileceğinden, mümkün olduğunca azaltmamız veya alternatif yöntemlere başvurmamız gerekir. Islak mendil kullanmak zorunda kaldığımız durumlarda ise şu noktalara dikkat etmeliyiz:

* Islak mendilleri, yalnızca gerekli olduğu zamanlarda kullanmalıyız. Örneğin, el ve yüz temizliği için su ve sabun tercih etmeliyiz.

* Islak mendilleri, yaralı, tahriş olmuş veya hassas bölgelerde kullanmamalıyız. Islak mendiller, cildi kurutabilir, alerjiye veya enfeksiyona yol açabilir.

ISLAK MENDİL KULLANIMI

* Islak mendilleri, doğada çözünmeyen atıklar olduğunu unutmamalıyız. Islak mendilleri, tuvalete atmayalım, çöpe atalım. Mümkünse, geri dönüşümlü veya biyobozunur ıslak mendiller seçelim.

* Islak mendillerin içeriğine dikkat edelim. Alkol, parfüm, koruyucu, renklendirici gibi kimyasallar içeren ıslak mendillerden uzak duralım. Doğal ve organik içerikli ıslak mendiller tercih edelim.

Islak mendiller, hayatımızı kolaylaştıran ürünler olsa da, mikroplastik gibi gizli tehlikeler barındırabilir. Bu nedenle, ıslak mendil kullanımını azaltmak, hem kendimiz hem de doğa için faydalı olacaktır.

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Islak mendillerin bilinmeyen yönü ortaya çıktı: Mikroplastik! Hem sağlığımızı hem de doğayı nasıl tehdit ediyor!
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