En pahalı Fiat Doblo 650.000 TL ! İndirimin daniskası geldi

Fiat Doblo Combi, geniş model seçenekleri ve ÖTV indirimli fiyatlarıyla engelli sürücüler için cazip bir seçenek sunuyor. Bu fiyat avantajları sayesinde, kaliteli ve konforlu bir araca ulaşmak daha kolay hale geliyor.

Doblo Combi Fiyat Listesi

Easy 1.6 M.Jet 120HP E6

Yakıt: Dizel



Vites: Manuel

Fiyat: 541,900 TL

ÖTV İndirimli Fiyat: 301,056 TL

Safeline 1.6 M.Jet 120HP E6

Yakıt: Dizel



Vites: Manuel

Fiyat: 563,900 TL

ÖTV İndirimli Fiyat: 313,278 TL

Premio Plus 1.6 M.Jet 120HP

Yakıt: Dizel



Vites: Manuel

Fiyat: 589,900 TL

ÖTV İndirimli Fiyat: 327,722 TL

Trekking 1.6 M.Jet 120HP

Yakıt: Dizel



Vites: Manuel

Fiyat: 599,900 TL

ÖTV İndirimli Fiyat: 333,278 TL

EASY 1.5 100 HP BlueHDI E6.4

Yakıt: Dizel



Vites: Manuel

Fiyat: 1,099,900 TL

ÖTV İndirimli Fiyat: 611,056 TL

URBAN 1.5 130 HP BlueHDI E6.4

Yakıt: Dizel



Vites: Manuel

Fiyat: 1,169,900 TL

ÖTV İndirimli Fiyat: 649,944 TL

URBAN 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT

Yakıt: Dizel



Vites: Otomatik

Fiyat: 1,254,900 TL

ÖTV İndirimli Fiyat: 697,167 TL

PREMIO PLUS 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT

Yakıt: Dizel



Vites: Otomatik

Fiyat: 1,354,900 TL

ÖTV İndirimli Fiyat: 752,722 TL