En pahalı Fiat Doblo 650.000 TL ! İndirimin daniskası geldi

Fiat Doblo Combi, geniş model seçenekleri ve ÖTV indirimli fiyatlarıyla engelli sürücüler için cazip bir seçenek sunuyor. Bu fiyat avantajları sayesinde, kaliteli ve konforlu bir araca ulaşmak daha kolay hale geliyor.
Doblo Combi Fiyat Listesi
Easy 1.6 M.Jet 120HP E6
Yakıt: Dizel
Vites: Manuel
Fiyat: 541,900 TL
ÖTV İndirimli Fiyat: 301,056 TL
Safeline 1.6 M.Jet 120HP E6
Yakıt: Dizel
Vites: Manuel
Fiyat: 563,900 TL
ÖTV İndirimli Fiyat: 313,278 TL
Premio Plus 1.6 M.Jet 120HP
Yakıt: Dizel
Vites: Manuel
Fiyat: 589,900 TL
ÖTV İndirimli Fiyat: 327,722 TL
Trekking 1.6 M.Jet 120HP
Yakıt: Dizel
Vites: Manuel
Fiyat: 599,900 TL
ÖTV İndirimli Fiyat: 333,278 TL
EASY 1.5 100 HP BlueHDI E6.4
Yakıt: Dizel
Vites: Manuel
Fiyat: 1,099,900 TL
ÖTV İndirimli Fiyat: 611,056 TL
URBAN 1.5 130 HP BlueHDI E6.4
Yakıt: Dizel
Vites: Manuel
Fiyat: 1,169,900 TL
ÖTV İndirimli Fiyat: 649,944 TL
URBAN 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT
Yakıt: Dizel
Vites: Otomatik
Fiyat: 1,254,900 TL
ÖTV İndirimli Fiyat: 697,167 TL
PREMIO PLUS 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT
Yakıt: Dizel
Vites: Otomatik
Fiyat: 1,354,900 TL
ÖTV İndirimli Fiyat: 752,722 TL