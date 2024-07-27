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En pahalı Fiat Doblo 650.000 TL ! İndirimin daniskası geldi

Fiat'ın popüler modeli Doblo Combi, 2024 yılı Temmuz ayı için ÖTV indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. Engelli bireyler için sağlanan bu özel indirimler, aracı daha erişilebilir hale getiriyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 11:17
En pahalı Fiat Doblo 650.000 TL ! İndirimin daniskası geldi

Fiat Doblo Combi, geniş model seçenekleri ve ÖTV indirimli fiyatlarıyla engelli sürücüler için cazip bir seçenek sunuyor. Bu fiyat avantajları sayesinde, kaliteli ve konforlu bir araca ulaşmak daha kolay hale geliyor.

Doblo Combi Fiyat Listesi

Easy 1.6 M.Jet 120HP E6

Yakıt: Dizel

Vites: Manuel

Fiyat: 541,900 TL

ÖTV İndirimli Fiyat: 301,056 TL

 

Safeline 1.6 M.Jet 120HP E6

Yakıt: Dizel

Vites: Manuel

Fiyat: 563,900 TL

ÖTV İndirimli Fiyat: 313,278 TL

 

Premio Plus 1.6 M.Jet 120HP

Yakıt: Dizel

Vites: Manuel

Fiyat: 589,900 TL

ÖTV İndirimli Fiyat: 327,722 TL

 

Trekking 1.6 M.Jet 120HP

Yakıt: Dizel

Vites: Manuel

Fiyat: 599,900 TL

ÖTV İndirimli Fiyat: 333,278 TL

 

EASY 1.5 100 HP BlueHDI E6.4

Yakıt: Dizel

Vites: Manuel

Fiyat: 1,099,900 TL

ÖTV İndirimli Fiyat: 611,056 TL

 

URBAN 1.5 130 HP BlueHDI E6.4

Yakıt: Dizel

Vites: Manuel

Fiyat: 1,169,900 TL

ÖTV İndirimli Fiyat: 649,944 TL

 

URBAN 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT

Yakıt: Dizel

Vites: Otomatik

Fiyat: 1,254,900 TL

ÖTV İndirimli Fiyat: 697,167 TL

 

PREMIO PLUS 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT

Yakıt: Dizel

Vites: Otomatik

Fiyat: 1,354,900 TL

ÖTV İndirimli Fiyat: 752,722 TL

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