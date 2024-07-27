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Emekliye ek sosyal destek indirimli hizmet dönemi başlıyor!

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile SGK arasında imzalanan protokolle, emeklilere sosyal tesislerde indirim sağlanacak. Bu protokol, emeklilerin sosyal hayata daha aktif katılımını teşvik ediyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 10:15
Emekliye ek sosyal destek indirimli hizmet dönemi başlıyor!

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü arasında imzalanan yeni protokol, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu anlaşma kapsamında, emekliler belediyenin sosyal tesislerinden indirimli olarak yararlanabilecekler.

Emeklilere %20 İndirim

Kent merkezinde bulunan bir sosyal tesiste düzenlenen törende, SGK İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi arasında emeklilere yönelik indirim protokolü imzalandı. Bu protokol sayesinde, emekliler sosyal tesislere gittiklerinde kartlarını göstererek hizmetlerden %20 indirimli faydalanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, emeklilere yönelik faydalı hizmetler sunmaya devam ettiklerini belirtti. Sekmen, dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, bu süreçte emeklilere destek olmayı amaçladıklarını ifade etti. 

Sosyal Tesisler ve Diğer Hizmetler

Sekmen, kent merkezinde 35 sosyal tesis bulunduğunu ve bu tesislerde emeklilere %20 indirim yapılacağını açıkladı. Ayrıca, halk ekmeğinin yıl sonuna kadar 4 liradan satılmaya devam edeceğini ve 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya devam edeceğini belirtti. Sekmen, emeklilere yönelik gezi hizmeti projelerinin de hazır olduğunu duyurdu.

SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş, emeklilerin daha iyi bir yaşam sürmeleri için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Kamu kurumlarının yanı sıra özel sektörde de emeklilere çeşitli avantajlar sağlandığını belirten Durmuş, emeklilere yönelik yapılan anlaşmaların ve indirimlerin “emekliler.gov.tr” adresinden takip edilebileceğini ifade etti. Ayrıca, firmalarla daha fazla anlaşma yapma imkanlarını araştırdıklarını da kaydetti.

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