İÜ-Cerrahpaşa ve Harvard Üniversitesi'nden Ortopedi Alanında Yeni İş Birliği: OrthoPhD Programı Başlıyor

İÜ-Cerrahpaşa ve Harvard Üniversitesi'nden Ortopedi Alanında Yeni İş Birliği

İstanbul Üniversitesi (İÜ)-Cerrahpaşa ve Harvard Üniversitesi, yetenekli ortopedi cerrah ve araştırmacılarını geleceğin liderleri olarak yetiştirecek yeni bir program başlatıyor. "OrthoPhD" programı, her iki üniversitenin ortaklaşa çalışmalarıyla hayata geçirildi.

Programın Hedefleri ve İşleyişi

İki üniversitenin belirleyeceği ortak bir jüriyle seçilecek araştırmacılar, yaklaşık iki yıl boyunca her iki kurumda araştırma programına katılacaklar. Bu program, araştırma kültürü ve klinik uygulamaları birleştirerek uluslararası standartlarda eğitim sunmayı amaçlamaktadır.

Prof. Dr. Önder Aydıngöz ve Protokol Detayları

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Önder Aydıngöz, programın sağlık alanına yapacağı katkıları belirtti ve CAST Merkezi'nde elde edilen dijital teknolojilerin önemini vurguladı. Aydıngöz, uluslararası alanda işbirliklerinin sağlanmasının bu tür merkezlerin varlığı sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

CAST Direktörü Doç. Dr. Bedri Karaismailoğlu'nun Görüşleri

CAST Direktörü Doç. Dr. Bedri Karaismailoğlu, Harvard'da aldığı eğitimin ve projelerin geliştirilmesindeki rolünün altını çizerken, çalışmaların hem klinik sonuçlara etki edecek kaliteli yayın ve ürünler üretmeyi hedeflediğini belirtti. Programın, Mart 2025'te ortopedi veya tıp doktorlarından ilk başvuruları alacağı açıklandı.

Gelecek Vizyonu ve Süreklilik

Karaismailoğlu, programa katılan araştırmacıların laboratuvar ve teknolojik imkanlardan yararlanacaklarını ve bu süreçte uluslararası düzeyde tecrübe kazanacaklarını ifade etti. Programın sürekli olmasının hedeflendiği ve her altı ayda bir başvuru alınacağı bildirildi.

İÜ-Cerrahpaşa ve Harvard Üniversitesi arasındaki bu işbirliğinin, oropedi cerrahi alanında inovasyon ve gelişmelere büyük katkı sağlaması bekleniyor.