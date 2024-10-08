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İzmir'de Amatör Futbolcuya Başarıyla Menisküs Nakli Yapıldı

İzmir'de bir amatör futbolcu, menisküs nakli ile sağlığına kavuştu. Doktorlar, ameliyatla yeni bir başlangıç yaptı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 13:35
İzmir'de Amatör Futbolcuya Başarıyla Menisküs Nakli Yapıldı

İzmir'de Futbolcuya Menisküs Nakli

İzmir'de amatör ligde futbol oynayan Tarık Çiloğlu, geçirmiş olduğu sakatlıklar sonrası menisküs nakli ile yürüyüşüne kavuştu.

Sakatlıklar ve Ameliyat Süreci

Amatör lig takımlarında 15 yıldır mücadele eden 35 yaşındaki Tarık Çiloğlu, bir maçta ön çapraz bağlarının kopması sonucu ilk ameliyatını geçirdi. Yeniden sahalara döndüğünde ise aynı sorunla karşılaştı; ön çapraz bağı yeniden koptu ve menisküsünde yırtık oluştu.

Ameliyat sonrası menisküsü tamamen alınan Çiloğlu, bu durum yüzünden sporu bırakmak zorunda kaldı ve yürürken zorluk yaşamaya başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden Doç. Dr. Lokman Kehribar ile görüştü.

Başarılı Nakil Operasyonu

Çiloğlu'na iç menisküs nakli ve ön çapraz bağ onarım ameliyatı yapılmasına karar verildi. Geçen hafta yapılan iki operasyon başarılı bir şekilde tamamlandı.

Hastanede yaptığı açıklamalarda Tarık Çiloğlu, "Ağrılarım gitti, sağlıklı yürümek için sabırsızlanıyorum," dedi. Çiloğlu, ayrıca ameliyatının sosyal güvence kapsamında gerçekleştirilmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Doktorun Açıklamaları

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Kehribar, hastalarının durumunu iyileştirmek için iki operasyona birden ihtiyaç duyduklarını anlattı. ABD'den getirilen iç menüsküs 2 saatlik bir operasyon ile nakledildi. Rehabilitasyon sürecinin ardından, Çiloğlu'nun 1,5 ay içinde yürümeye başlayacağı belirtildi.

Kehribar, "Yürürken dizi yerinden çıkıyordu ve şiddetli ağrıları vardı. Bu gidişle dizine protez koymak zorunda kalacaktık," dedi.

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