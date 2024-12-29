İzmir'de Çapraz Böbrek Nakli ile Hayatlar Değişti

İzmir'de, kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle organ alamayan iki böbrek hastası, birbirlerinin eşlerinden böbrek nakli ile sağlıklarına kavuştu. Özel bir hastanede gerçekleştirilen bu çapraz nakil dönemi, umut dolu bir hikaye yarattı.

Andaç Özen’in Zorlu Mücadelesi

Menemen'de yaşayan 53 yaşındaki Andaç Özen'e, 2015 yılında böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Uygulanan tedavilere rağmen durumu kötüleşen Özen, 2,5 ay önce diyaliz tedavisine başladı. Eşi Aylin'in böbreğini vermek istemesine rağmen, kan uyuşmazlığı nedeniyle nakil gerçekleşemedi.

Ramazan İnce’nin Benzer Hikayesi

Aynı sorunları yaşayan 59 yaşındaki Ramazan İnce, 2012 yılında böbrek yetmezliği tanısı almıştı. Yıllarca diyaliz tedavisi gören İnce’nin eşi Hülya da, kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle nakil yapamamıştı.

Çapraz Nakil Süreci

İki hasta ve aileleri, kadavradan böbrek nakli umuduyla araştırma yaparken, çapraz nakil yönteminin önerilmesiyle bir umut ışığı gördü. Doktorların yönlendirmesiyle Aylin Özen'in böbreği Ramazan İnce'ye, Hülya İnce'nin böbreği ise Andaç Özen'e nakledildi.

Yeni Bir Hayat Başladı

Ameliyat sonrası yaptığı açıklamada Andaç Özen, "Hastanede zor günler geçirdik, ama şimdi iyiyim. Doktorlarımızın yardımıyla süreci başarıyla atlattık," dedi. Aylin Özen ise, 'Artık Ramazan ve Hülya İnce ile sürekli iletişimde olacağız' ifadelerini kullandı.

Organ Bağışı Mesajı

Ramazan İnce, Türkiye'de kadavradan organ bağışının yetersizliğine dikkat çekerek, herkesin organ bağışında bulunması gerektiğini belirtti. Bu konuda bilinçlenmenin en önemli adım olduğunu vurguladı.

Doktorlardan Çarpıcı Açıklama

Böbrek nakli gerçekleştiren uzman doktor Işık Özgü, Türkiye'de kadavradan organ bağışının istenilen düzeyde olmadığını vurgulayarak, "Canlıdan nakillere başvurmak zorundayız. Çapraz nakil yöntemleri, umutsuz hastalar için bir umut ışığı oluyor." şeklinde konuştu.

İlk kez karşılaşan iki ailenin kaynaşması, umut dolu bir birlikteliği müjdeledi. İzmir'de gerçekleşen bu çapraz böbrek nakli, hem tıbbi başarı hem de insanlık hikayesi olarak hafızalarda kalacak.

İzmir'de, kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle aile üyelerinden organ alamayan iki böbrek hastası, birbirlerinin eşlerinden yapılan nakille hayata tutundu. Nakilleri gerçekleştiren ekipte yer alan uzman doktor Işık Özgü, açıklamalarda bulundu.

İzmir'de, kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle aile üyelerinden organ alamayan iki böbrek hastası, birbirlerinin eşlerinden yapılan nakille hayata tutundu. Nakilleri gerçekleştiren ekipte yer alan uzman doktor Işık Özgü, açıklamalarda bulundu.