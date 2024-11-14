İzmir'de Diyabetli Çocuklara Spor Etkinliği

İzmir'de Diyabetli Çocuklar İçin Spor Etkinliği Düzenlendi

İzmir'de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında, diyabet hastası çocukları spora teşvik etmek ve sporun diyabete olumlu etkilerini göstermek amacıyla özel bir etkinlik düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi tarafından Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, diyabetli çocukların kan şekeri ölçümü yapıldı. Ölçümün ardından, çocuklar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli spor eğitmenleriyle birlikte basketbol, futbol ve masa tenisi oynayarak keyifli zaman geçirdiler.

Bilim İnsanının Doğum Günü

Hastanenin Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Mert Erbaş, etkinlikle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Kasım'ın insülini keşfeden bilim insanı Frederick Banting'in doğum günü olduğunu belirtti. Erbaş, Tip 1 diyabetin çocukluk döneminde görülen şeker hastalığı tipi olduğunu vurgulayarak, "Tip 1 diyabet, tedavisi olan bir hastalıktır. Dışarıdan insülin tedavisi ile kan şekeri kontrol altına alınabilir. Bu sayede çocuklarımız sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilirler," dedi.

Erbaş, diyabetli çocukların spor yapmasının önemine de dikkat çekerek, "Çocuklar şeker seviyeleri iyi seyrettiği sürece yaşıtları gibi spor yapabilir. Diyabetli çocuklarda spor, kan şekerinin daha iyi seyrine katkıda bulunur ve egzersizle insülin ihtiyacı azalır. Tüm diyabetli çocukların spor ve egzersizi yaşamlarının önemli bir rutini haline getirmesini istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Diyabetin Önlenmesi ve Yaşam Kalitesi

Hastane başhekimi Doç. Dr. Dilek Orbatu, her yıl düzenledikleri etkinliklerle diyabet hastalığına dikkat çekerek, farkındalık çalışmalarına önem verdiklerini söyledi. Orbatu, "Sağlık Bakanlığı'nın destekleri ve son teknoloji imkânlarla diyabetli hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Dünya Diyabet Günü'nde hastalarımız ve aileleriyle diyabetin yaşam kalitesine olumsuz etkisinin olmadığını göstermek amacıyla spor etkinliği düzenledik. Çocuklarımız doyasıya spor yaptılar ve diyabette sağlıklı beslenme ile egzersizin önemini bir kez daha vurguladık," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.