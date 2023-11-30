Kabızlık artık kabus olmayacak! Gece yatmadan önce içenin bağırsakları motor gibi çalışacak

Kabızlık bağırsaklarda şiddetli derecede ağrıya neden olan sindirim sorunudur. Sebep olarak ise dengesiz ve düzensiz beslenme de gösterilebilir. Kabızlıkla mücadele için bazı önleyici tedbirler alınabilir. Kabızlığı anında ortadan kaldırmaya yardımcı olan bu mucize besini yediğinizde bir daha acı çekmenize gerek kalmayacak.

Basit bir sorun olmasına rağmen uzun süreli kabızlık vücutta gaz ve dışkının bloke olmasına ve şiddetli ağrılara neden olabilir. Bu nedenle doğal yöntemlerle kabızlık sorununun hızla çözümlenmesini önleyebilirsiniz. İşte kabızlıkla ilgili sorunu ortadan kaldırmaya yardımcı mucize besin..





Kabızlık, bağırsak hareketlerinin hızının azalması ve lif bakımından zengin gıdaların yetersiz tüketimi ile kendini gösterir. Bu nedenle kabızlığın önlenmesi için lif açısından zengin gıdaların düzenli olarak tüketilmesi önemlidir. Kabızlık durumunda en sağlıklı yöntem ise doğal beslenmeyi benimsemektir.

Kuru kayısı, yüksek lif içeriği ile birlikte doğal müshil etkisi sayesinde kabızlığın kısa sürede giderilmesine yardımcı olan mucize bir besindir. Kabızlık durumunda bir kase kuru kayısı yemeniz ve bol su içmeniz yeterlidir. Ancak kabızlığı tedavi etmek için kuru kayısıyı kullanırken akılda tutulması gereken bir şey var. Doğal müshil etkisi nedeniyle kuru kayısıyı fazla miktarda tüketmek kabızlık yerine ishale neden olacaktır. Yani sorununuz çözülene kadar kuru kayısının düzenli porsiyonlarda tüketilmesi yeterlidir.