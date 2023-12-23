Kalbi yeniden doğmuş gibi yapıyor! Bu meyveyi bir tadan ölüme meydan okuyor

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi ürünün hasadı başladı. Hasat şenliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi düzenlediği zeytin şenliğinde kutlandı.

Bursa'da çiftçisinin büyük emeklerle hasat ettiği zeytin ihracatının her geçen yıl arttığı gözden kaçmıyor.





Orhangazi Üreğil Mahallesi Ünver Çiftliği'nde düzenlenen açılış törenine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı.

Açılış töreninde konuşan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, hasadın bereketli olmasını diledi. Vali Demirtaş, Bursa denince akla ilk gelen şehrin Zeytinlik olduğunu açıkladı.

Bursa'da 190 bin ton zeytin üretiliyor. Geriye kalan 49 bin ton ise Orhangazi'de üretiliyor. Demirtaş, bu yıl hava koşullarının iyi olduğunu, bu durumun hasada olumlu yansıyarak kalite ve fiyatta artışa yol açtığını belirtti.





ÜRETİCİLERE DESTEK

Üreticilere önemli desteklerin olduğunun farkına varan ilçe büyüklerimiz ve tarım işletmelerimizin çiftçilere ciddi destekleri var. Sadece bu yıl devlet katkısının yaklaşık 22 milyon TL olduğunu kaydetti.

İHRACAT ODAKLI ÜRETİM YAPILMAKTA





Demirtaş ihracata yönelik üretim yaptığını duyurdu. Bursa'nın tarımdan sanayiye pek çok farklı alanda uzmanlıklarının bulunduğunu belirtmeden edemedi. Mahmut Demirtaş, her türlü etkinlikte çiftçilere verilen büyük desteğin altını çizerek, zeytin hasadından da oldukça umutlu olduğunu belirtti.

Zeytin hasadı zeytinyağını da beraberinde getiriyor ve zeytinyağının o kadar çok kullanım alanı ve faydası vardır ki hakkında türküler bile yazılır.

Konuşmanın ardından festival başladı ve stantları tanıtılmaya başlandı.

Zeytin, kansere ve kalbe karşı kalkan oluşturmaktadır.