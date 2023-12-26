Kansere karşı en etkili 10 besin! Vücutta kötü ne varsa söküp atıyor

Meme kanseri için 11 besin açıkladı. Kötü huylu hücrelerden kurtulacaksınız. Hangi 11 besinin tüketilmesi gerekmektedir? Tüm detaylar haberimizde.

MEME KANSERİNE BİREBİR 11 BESİN!

Meme kanserinin erken teşhisi önemlidir. Aksi halde ölümle sonuçlanabilmektedir. Meme kanserinden kurtulmak araştırmalara göre mümkündür.

Beslenme meme kanseri için dikkat edilmesi gereken noktalardan birisidir.

Erken teşhis edilmemesi halinde en ölümcül hastalıklardan birisi olmaktadır. Bazı vitamin ve besinler sayesinde riski azaltmak mümkündür. 11 gıda uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Karalahana ve ıspanak meme kanseriyle savaşmada birebir iyi gelen besinler arasında yer almaktadır. Koyu yeşil yapraklı besinler kanserde bulunan serbest radikalleri yok edn antioksidanlara sahiptir.

Roka, karahindiba yeşillikleri, ıspanak, pazı, şalgam gibi besinler koyu yapraklı yeşillikler arasındadır.

Meyveler hücreleri korur. Hasarları onarır ve kanser hücreleriyle savaşır. Kanser hücreleri ile savaşan antioksidan ve vitamin bulunmaktadır. Koyu renkli meyvelerde %50 daha fazla antioksidan bulunmaktadır. Böğürtlen, yaban mersininin göğüs tümörleri ve kanser hücrelerini yok ettiğine dair çalışmalar da bulunmaktadır.

Kızılcık, kiraz, ahududu, çilek vb.

Turunçgiller C vitamini, kalsiyum, folat içermektedir. Narenciye tüketen kadınların kansere yakalanma riski %10 azalmaktadır.

Greyfurt, kamkat, limon, portakal, mandalina gibi meyveler turunçgiller arasında yer almaktadır.

Fermente gıdalar canlı olan sağlıklı bakteriler, mayalar olan probiyotikler açısından oldukça zengindir. Kansere sebep olan zararlı toksinler tarafından arınmanıza yardımcı olur.

Elma sirkesi, kefir, turşu, yoğurt vb.

Yağlı balıklar, sağlıklı yağ ve antioksidan içermektedir.

Hamsi, somon, sardalye, alabalık vb.

Sarımsak, soğan C vitamini, antioksidan bakımından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bol çiğ sarımsak ve pırasa yiyen kadınların meme riskine yakalanma olasılığı oldukça düşüktür.

Baklagiller lif bakımından zengindir. İltihapları, hasarlı hücreleri onarır ve önler.

Fasulye, nohut, mercimek, bezelye, barbunya gibi baklagiller tüketilebilir.

Baharat ve otların tüketimi de önemlidir. İltihap azaltır, hücre hasarları azaltılır.

Zerdeçal, kırmızı biber, karabiber, zencefil, kekik, biberiye, maydanoz, kekik tüketilebilir.

Turpgiller kanserle savaşan güçlü gıdalardır. Özel bileşikler barındırmaktadır.

Roka, brokoli, lahana, karnabahar, turp.

Nar birçok kanseri önler ve bunlarla savaşır. Meme kanseri hücresinin büyümesini ve yayılmasını önlemektedir.

Yeşil çay meme kanseri riskini azaltmaktadır. İltihabı azaltır. Serbest radikalleri ortadan kaldırır.