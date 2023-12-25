Karnım ağrıyor diye gitti, içinden çıkanlar ağızları açık bıraktı

İran’da karın ağrısı ile hastaneye giden adamın karnından çıkanları görenler gözlerine inanamadı. Detaylar haberimizde…







KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİDEN ADAMIN MİDESİNDEN ÇIKANLAR DOKTORLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ! 450 PARÇA METAL: ÇİVİ, CIVATA, SOMUN...

İran'dan kimliği bilinmeyen bir hasta karın ağrısı şikayetiyle acil servise geldi. Dayanılmaz ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılan hastanın midesinden 450 parça metal çıkarıldı. Ahvaz İmam Humeyni Hastanesi Başhekimi Ahmed Rıza Muhtedi, çıkarılan metal parçalar arasında çivi, cıvata ve somunların da bulunduğunu söyledi.

İran'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 36 yaşındaki adamın midesinden 450 metal parçası çıkarıldı. İsmi açıklanmayan hastanın midesinden alınan metalin toplam 3 kilo ağırlığında olduğu belirtildi.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

İran'ın IRNA haber ajansının haberine göre, Ahvaz İmam Humeyni Hastanesi Başhekimi Ahmed Rıza Muhtedi, hastanın ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Ancak hastanın midesinde neden metal parçaların bulunduğu henüz bilinmiyor.