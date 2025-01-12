Kayseri Şehir Hastanesi'nde 12.500 Ünite Kan Bağışı Toplandı

Türk Kızılay, Kayseri Şehir Hastanesi'nde düzenlediği stantla 1 yılda 12.500 ünite kan bağışı toplayarak farkındalık yarattı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 16:18
Kayseri Şehir Hastanesi'nde 12.500 Ünite Kan Bağışı Toplandı

Kayseri'de Kan Bağışı Farkındalığı

Türk Kızılay'ın Kayseri Şehir Hastanesi'nde kurduğu bağış standı, bir yılda 12.500 ünite kan bağışı toplayarak önemli bir farkındalık oluşturdu. Hastane yönetimi, kan stoklarının düzenli bir şekilde devam etmesi için Türk Kızılay Kayseri Şubesi ile ortak bir çalışma başlattı.

Bağış Süreci ve Katılım

Hastanenin acil girişinde kurulan stantta, bağış yapmak isteyenler kan bağışı formunu doldurup tansiyon ölçümü yaptıktan sonra kan verme noktalarına yönlendiriliyor. Bu süreç, birçok hastanın yaşamına dokunma fırsatı sağlıyor.

Teşekkür ve Gelecek Hedefler

Türk Kızılay İç Anadolu Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Adem Tatar, Kayseri Şehir Hastanesi yönetimine destekleri için teşekkür etti. Tatar, “Kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu” vurgulayarak, toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladıklarını belirtti.

“İnsanlara, hastası olduğunda kana ihtiyaç duyduklarında bu ihtiyacın sürekli olduğunu hatırlatmak için buradayız” diyen Tatar, stantta belirli bir kan alım hedefinin belirlendiğini ve bu çalışmanın uzun süreli devam ettiğini ifade etti. Geçtiğimiz yıl boyunca 12.500 ünite kan toplayan stant, önümüzdeki yıllarda bu sayının artarak devam etmesini hedefliyor.

Türk Kızılay tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'nde oluşturulan bağış standında, 1 yılda 12 bin...

Türk Kızılay tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'nde oluşturulan bağış standında, 1 yılda 12 bin 500 ünite kan bağışında bulunuldu.

Türk Kızılay tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'nde oluşturulan bağış standında, 1 yılda 12 bin...

Türk Kızılay tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'nde oluşturulan bağış standında, 1 yılda 12 bin 500 ünite kan bağışında bulunuldu.

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