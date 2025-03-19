Kayseri Şehir Hastanesi'nde Çocuklara Şefkat ve Şifa Eli

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Palyatif Merkezi, yoğun bakım sürecini atlatan çocuklara şefkat dolu bir destek sunuyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 15:19
Kayseri Şehir Hastanesi'nde Çocuklara Şefkat ve Şifa Eli

Çocukların Hayatına Dokunan Şefkat Projesi

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Palyatif Merkezi'nde görev yapan doktor ve hemşireler, yoğun bakım süreçlerini atlatan çocuklara hem şifa hem de şefkat eli uzatıyor. 2019 yılında hizmet vermeye başlayan 7 yatak kapasiteli merkez, kronik ve çeşitli hastalıkları bulunan çocukların tedavi süreçlerine destek sağlıyor.

Fedakar Çalışmalarla Yaşam Kalitesini Artırıyorlar

Merkez çalışanları, burada tedavi gören çocukların yaşam kalitesini artırma amacıyla özveriyle çalışıyor. Çocuk Palyatif Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Mehmet Akif Dündar, çocuk palyatif merkezlerinin hastalara kritik destek sunduğunu ifade ederek, yoğun bakım sürecini atlatan çocukların ailelerine eğitim ve psikososyal destek sağladıklarını vurguladı.

Dündar, merkezde multidisipliner bir çalışma yürütüldüğünü, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen, klinik eczacı ve hemşirelerden oluşan ekiplerin görev yaptığını belirtti. “Erişkin palyatif merkezleri genellikle son dönem hastalara yönelirken, bizim amacımız hastaların eve çıkış sürecinde ailelerine destek vermek ve bu sürece daha iyi hazırlamaktır. Palyatif Merkezinde tam iyilik haliyle hastalarımızın taburcu olması bizi aşırı mutlu ediyor.” dedi.

Şefkat Dolu Yaklaşımlar ile Tedavi Süreci

Palyatif Merkezi sorumlu hemşiresi Gülizar Taşdemir ise hastalarını iyilik halinde evlerine taburcu etmenin kendileri için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Merkeze gelen hastalara sadece tıbbi tedavi değil, aynı zamanda oyuncak ve boyama kalemi gibi aktivitelerle destek verildiğini ifade ederek, “Her palyatif bakım hemşiresi, hemşire olmanın ötesinde bir anne gözüyle hastaya yaklaşmaktadır. Bir annenin verebileceği şefkat, fedakarlık ve bakımı bu süreçte sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

Ailelerin Destekleyici Görüşleri

Anne Esma Alparslan, merkezde tedavi gören oğlunun yaklaşık 2 aydır sağlık çalışanlarından büyük destek aldığını dile getirdi. Oğlunun tedavisi için özveriyle çalışan sağlık ekiplerine teşekkür eden Alparslan, “Doktorlarımız bize kendi evlatları gibi davranıyor. Oğlumuzun bakımını yaparken gösterdikleri özen beni çok mutlu etti. Asla hastane değişikliği yapmayı düşünmedim. Oğlumu güvenle doktorlarımıza emanet ettik.” diye konuştu.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Palyatif Merkezinde çalışan doktor ve hemşireler, yoğun bakım...

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Palyatif Merkezinde çalışan doktor ve hemşireler, yoğun bakım sürecini atlatan hastalara hem şifa hem de şefkat eli oluyor.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Palyatif Merkezinde çalışan doktor ve hemşireler, yoğun bakım...

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Palyatif Merkezinde çalışan doktor ve hemşireler, yoğun bakım sürecini atlatan hastalara hem şifa hem de şefkat eli oluyor.

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